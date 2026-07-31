Los cordobeses ajustan sus vacaciones por la subida de los carburantes: «Queríamos ir al norte, pero con estos precios es imposible»

Viernes a media mañana y las colas se suceden en las gasolineras de Córdoba capital. Es el último día con la bonificación del 15% en el Impuesto sobre Hidrocarburos y el primero de la operación salida de agosto. Mientras tanto, algunos cordobeses se ven obligados a ajustar sus vacaciones por el precio de los carburantes, que en algunas estaciones ronda los 1,90 euros en el caso de la gasolina y supera los 1,80 euros en el del gasóleo.

José Manuel Moreno asegura haber notado bastante la subida del precio de los carburantes, aunque teme que esta situación se traduzca también en un nuevo encarecimiento de la cesta de la compra. En su caso, «uso bastante el coche para trabajar», por lo que advierte de que, si los precios no bajan en las próximas semanas, «se va a notar bastante a final de mes».

Cambiar las vacaciones y ajustar desplazamientos

Una situación parecida vive Antonio José Castilla, que explica mientras reposta que reside en Cerro Muriano y que ha notado «bastante» la escalada de las últimas semanas. De hecho, esta subida ha provocado que se coordine con varios compañeros de trabajo para subir y bajar juntos y «así compartir gastos», cuenta. De lo contrario, estima que pasará de gastar unos 200 euros al mes a alrededor de 250.

Antonio José Castilla echa gasolina en su coche. / Manuel Murillo

Esta situación también afecta a la organización de sus vacaciones. En su caso, necesita dos coches para viajar con su familia y, aunque había pensado desplazarse al norte de España, asegura que «con estos precios de la gasolina es imposible», por lo que finalmente se irán a Málaga.

Cecilio Ruiz confiesa que «no tenía ni idea» de la subida de las últimas semanas, ya que «llevaba mucho tiempo sin repostar». Sin embargo, al llegar a la estación de servicio, reconoce que «he flipado con los precios», dice sorprendido. En su caso, ya ha disfrutado de sus vacaciones, por lo que asegura entre risas que «me he librado de una buena».

Miguel Cano echa gasolina para el viaje de su mujer. / Manuel Murillo

Otras personas, como Rafaela, que prefiere no facilitar su apellido, optan por una filosofía más práctica. «No miro el precio porque, total, lo tengo que llenar igual», señala.

Pequeños trucos para ahorrar

Rosa Navas, por su parte, repone el líquido refrigerante de su coche antes de partir hacia Chipiona (Cádiz) y asegura que «se nota bastante la subida». Aunque no va a modificar su plan de viaje porque «está reservado desde hace mucho tiempo» y «no merece la pena cambiar las vacaciones por eso», reconoce que para ella supone «un golpe importante». Navas explica que, mientras antes llenar el depósito le costaba «entre 70 y 80 euros», ahora el precio se acerca a los 100 euros.

Colas en una gasolinera de Córdoba este viernes. / Manuel Murillo

Miguel Cano tampoco va a alterar las vacaciones de su mujer en Islantilla (Huelva), donde se marchará este fin de semana. Sin embargo, opta por ser práctico y, sabiendo que este sábado se reduce la bonificación del Gobierno, llena el depósito y también el maletero de bebidas y comida. Lo hace, explica, por una cuestión de ahorro: «Comprar aquí sale mucho más barato que allí». Espera que con estas provisiones su mujer tenga suficiente para pasar toda la semana y regresar, ya que «no se mueve una vez que llega».