Córdoba, segunda ciudad española en aire acondicionado en viviendas en venta o alquiler

Córdoba es la segunda capital española con una mayor proporción de viviendas equipadas con aire acondicionado. El 72% de los inmuebles anunciados en venta o alquiler dispone de climatización, según un estudio de idealista elaborado a partir de más de 613.000 anuncios publicados en junio de 2026.

La ciudad solo se sitúa por detrás de Sevilla, con un 74%, y supera a Palma de Mallorca, València, Madrid y Jaén. La media nacional se encuentra en el 47%, por lo que Córdoba la rebasa en 25 puntos.

El aire acondicionado gana peso en el alquiler

La diferencia es especialmente notable según el tipo de operación. En Córdoba, el 82% de las viviendas de alquiler tiene aire acondicionado, frente al 68% de las que están en venta.

En el conjunto de España, los porcentajes son del 58% en alquiler y del 43% en venta. El estudio apunta a que los inquilinos valoran más la climatización como una prestación adicional.

Córdoba, cuarta provincia más climatizada

En el conjunto provincial, el 64% de las viviendas anunciadas dispone de aire acondicionado. Córdoba ocupa la cuarta posición nacional, solo por detrás de Málaga, Baleares y Sevilla.

El porcentaje alcanza el 80% entre las viviendas de alquiler y se queda en el 59% en las que están a la venta.

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Los datos confirman la brecha entre el norte y el sur de España: mientras Córdoba figura entre los territorios con mayor implantación, provincias como Asturias, Cantabria y Burgos apenas alcanzan el 1%.