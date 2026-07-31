Hacemos Córdoba reclama 200 contrataciones en Sadeco y un plan de limpieza barrio a barrio

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al gobierno local la puesta en marcha de un plan integral de limpieza que llegue a todos los barrios y contemple la incorporación de los 200 trabajadores comprometidos para Sadeco.

Según ha informado la coalición en una nota de prensa, el plan debería comenzar a ejecutarse a partir de septiembre y contar con un cronograma público de actuaciones. De este modo, los vecinos podrían conocer cuándo está previsto intervenir en cada zona de la ciudad.

Imagen de archivo de limpieza de contenedores por parte de Sadeco. / CÓRDOBA

Hacemos Córdoba considera necesario que las labores se desarrollen de forma “profunda, planificada y continuada” en calles, plazas, parques y espacios públicos. La formación pide, además, que se preste una atención especial a las barriadas periféricas, con el objetivo de que el servicio llegue a toda Córdoba en igualdad de condiciones.

Hacemos Córdoba denuncia falta de personal en Sadeco

El grupo municipal sostiene que lleva siete años advirtiendo del “declive” de Sadeco, una situación que atribuye a la gestión del gobierno municipal. Según la coalición, la empresa municipal cuenta actualmente con alrededor de 150 efectivos menos que durante la etapa de gobierno de Izquierda Unida.

Contenedores de Sadeco. / A. J. GONZÁLEZ

Esta reducción de la plantilla, asegura Hacemos Córdoba, dificulta que la empresa pueda ofrecer un servicio adaptado a las necesidades actuales de la ciudad. La formación también denuncia una falta de camiones de recogida y problemas en la gestión de los contenedores.

“Lo primero es recuperar músculo en Sadeco incorporando los 200 trabajadores comprometidos”, sostiene el grupo municipal. A su juicio, este refuerzo permitiría planificar las actuaciones junto al comité de empresa y garantizar que los planes de limpieza alcancen a todos los barrios.