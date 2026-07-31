Córdoba entra en riesgo extremo de incendios forestales en el pico de la ola de calor

Córdoba entra este sábado en riesgo extremo de incendios forestales en prácticamente toda la provincia. Lo hará, además, en una jornada en la que todo el territorio cordobés permanecerá en aviso naranja por altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que prácticamente toda la provincia entra en nivel de riesgo «extremo» de incendios forestales, salvo algunas zonas de Los Pedroches y el sur de la capital, donde el riesgo será «muy alto». La situación se producirá después de una jornada en la que buena parte del territorio cordobés ha permanecido entre los niveles «muy alto» y «alto».

Lejos de mejorar, el riesgo se agravará el domingo, cuando la práctica totalidad de la provincia, salvo la capital, se encontrará en nivel «extremo». La situación comenzará a aliviarse de manera paulatina entre el lunes y el martes, coincidiendo con el descenso de las temperaturas.

Montoro registra la máxima nacional

Este viernes, marcado también por el aviso naranja por altas temperaturas en Córdoba, Montoro ha registrado la máxima de todo el país, con 42,3 grados a las 17.00 horas.

Un joven se refresca en una fuente de Córdoba. / Víctor Castro

La situación no ha sido mucho mejor en la capital, donde el mercurio ha alcanzado los 42 grados a esa misma hora, la cuarta temperatura más alta de España. La misma máxima se ha registrado en Fuente Palmera, mientras que La Rambla ha alcanzado cuatro décimas más. En cuanto a las mínimas, Córdoba capital ha registrado 21,7 grados a las 7.00 horas.

Aviso naranja y temperaturas en descenso

Para este sábado, la Aemet ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en toda la provincia entre las 12.00 y las 21.00 horas. En la capital se esperan máximas de 42 grados y mínimas de 22. El pronóstico apunta a cielos poco nubosos en general, temperaturas sin cambios o mínimas en ascenso y vientos flojos variables, con intervalos moderados del suroeste durante la tarde.

Previsión para Córdoba en los próximos días. / CÓRDOBA

El sábado será el pico de la ola de calor. Para el domingo, el aviso se rebajará a amarillo y quedará limitado a la Campiña, en la misma franja horaria. En Córdoba capital se esperan máximas de 38 grados y mínimas de 21, con cielos poco nubosos o despejados.

La situación continuará mejorando el lunes, cuando el mercurio descenderá hasta los 35 grados de máxima y los 19 de mínima en la capital.