Córdoba despide julio con calor extremo y aviso naranja en la Campiña y la Subbética

La cuarta ola de calor del verano se resiste a dar un respiro a Córdoba. Después de una semana marcada por jornadas sofocantes, noches tropicales y termómetros instalados muy por encima de los 40 grados, la provincia afronta este viernes una nueva jornada de temperaturas extremas. Lejos de remitir, el episodio continuará dejando valores propios de los días más duros del verano y mantendrá activados los avisos meteorológicos en buena parte del territorio.

El calor se ha convertido en el gran protagonista de los últimos días en la provincia, condicionando la actividad en las horas centrales de la jornada y obligando a extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y el elevado peligro de incendios forestales. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que el episodio seguirá instalado en Córdoba al menos durante el arranque del fin de semana.

Aviso naranja en la Campiña y la Subbética

Además, la Aemet mantiene para este viernes el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña cordobesa y la Subbética, donde el calor volverá a ser especialmente intenso durante las horas centrales del día.

Por su parte, las comarcas de la Sierra y Los Pedroches permanecerán en aviso amarillo, también por riesgo de temperaturas elevadas, aunque con valores algo inferiores a los previstos en el sur de la provincia.

El tiempo en Córdoba este viernes

La previsión de la Aemet para este viernes 31 de julio anuncia cielos despejados, temperaturas sin cambios o en ascenso y vientos flojos variables, con intervalos de componente oeste durante la tarde.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 42º, en Lucena entre 23º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

El calor seguirá apretando el sábado

La entrada de agosto no traerá alivio. La previsión apunta incluso a un ligero repunte de las temperaturas en algunos puntos de la provincia.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Así, los termómetros se moverán en Córdoba entre 22º y 43º, en Lucena entre 25º y 39º, en Pozoblanco entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 39º.

La jornada volverá a estar marcada por los cielos poco nubosos y los vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente suroeste durante la tarde, por lo que todo apunta a que el calor seguirá dominando el panorama meteorológico en la provincia.