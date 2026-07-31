Córdoba Califato Gourmet 2026 amplía fronteras con una edición de marcado carácter internacional

Marruecos será el país invitado de la décimo primera edición de Córdoba Califato Gourmet, que se celebrará los días 19 y 20 de octubre de 2026. La presencia del país norteafricano aportará una dimensión internacional a una cita que volverá a reunir en la capital cordobesa a cocineros de primer nivel, productores agroalimentarios, instituciones y empresas vinculadas al sector.

Entre los profesionales que participarán en esta edición se encuentran Paco Morales, Elena Arzak, Kisko García, Celia Jiménez y José Joaquín Roldán. El encuentro mantendrá además algunas de sus actividades más reconocidas, como Califato In The Street, Califato Lab, Califato Experience, la cena Estrella Michelin en Bodegas Campos y el Showcooking oficial.

Córdoba Califato Gourmet 2026 se celebrará el 19 y 20 de octubre

La programación de Córdoba Califato Gourmet volverá a combinar propuestas destinadas a profesionales con actividades abiertas al público. El objetivo es consolidar el crecimiento de un evento que se presenta como uno de los principales referentes gastronómicos de Andalucía.

La participación de Marruecos como país invitado permitirá incorporar a la programación nuevas propuestas vinculadas a su tradición culinaria y reforzar la proyección exterior del encuentro. La organización pretende así favorecer el intercambio gastronómico y acercar al público distintas formas de entender la cocina.

Paco Morales y Elena Arzak, entre los chefs participantes

La presente edición contará con nombres destacados de la cocina española. Paco Morales, responsable del restaurante Noor de Córdoba, estará acompañado por profesionales como Elena Arzak, Kisko García, Celia Jiménez y José Joaquín Roldán.

Los cocineros participarán en una programación integrada por demostraciones culinarias, experiencias gastronómicas y actividades relacionadas con los productos y la restauración. La organización busca reunir en Córdoba distintas propuestas y poner en valor tanto la alta cocina como la producción agroalimentaria.

CRV Bar renueva su alianza con Córdoba Califato Gourmet

El anuncio de la programación se produce coincidiendo con la renovación del acuerdo de colaboración entre Córdoba Califato Gourmet y CRV Bar, establecimiento gestionado por Serenísima Iberia y ubicado en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba.

La presentación del acuerdo se ha celebrado en el propio establecimiento, situado junto a la Mezquita-Catedral, la Puerta del Puente y el Puente Romano. En el acto han participado Sara Lozano, en representación de Córdoba Califato Gourmet, y Eva Marina Rubio, de CRV Bar.

CRV Bar volverá a ejercer como socio estratégico del evento y vinculará su imagen a una cita que reúne a cocineros con estrellas Michelin, productores, instituciones, empresas y medios especializados.

Una apuesta por la gastronomía y el turismo de Córdoba

Las dos entidades han destacado la importancia de continuar trabajando conjuntamente para impulsar la gastronomía cordobesa, promocionar los productos locales y reforzar la imagen de Córdoba como destino turístico y culinario.

La renovación del acuerdo permitirá mantener la colaboración durante una edición en la que Córdoba Califato Gourmet aspira a ampliar su proyección nacional e internacional, con Marruecos como uno de los principales protagonistas de su programación.