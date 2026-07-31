Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto

La N-432 ha vuelto a ser escenario de un incendio relacionado con un vehículo pesado. Un camión ha salido ardiendo a primera hora de este viernes en el tramo que une Córdoba capital con Cerro Muriano, a la altura del kilómetro 259, provocando un incendio de pasto en los márgenes de la carretera.

El aviso se ha recibido entre las 6.30 y 7.00 horas, movilizándose rápidamente los bomberos de Córdoba, que han logrado extinguir tanto el fuego que afectaba al vehículo como las llamas que se habían extendido a la vegetación próxima, evitando que el incendio fuera a más.

Según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), el conductor del camión no precisó asistencia sanitaria y, una vez extinguido el incendio, la situación quedó completamente normalizada.

Una semana después del gran incendio de Cerro Muriano

El suceso se produce justo una semana después de que otro camión saliera ardiendo en esta misma carretera, unos kilómetros más al sur, a la altura de Cerro Muriano. Aquel incendio acabó propagándose al monte y dio lugar a un importante incendio forestal que afectó a unas 200 hectáreas y obligó a desplegar un amplio dispositivo del Plan Infoca, además de provocar el corte de la N-432 durante varias horas.

Las labores de extinción de aquel incendio se dieron por extinguidas este miércoles. No obstante, este jueves, los bomberos de Córdoba tuvieron que intervenir de nuevo en la zona tras la reactivación de un punto caliente, que originó un conato de incendio apenas unas horas después de que el Infoca hubiera dado por estabilizado el fuego.