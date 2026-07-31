Sucesos
Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas
A la hora del rescate se han registrado 42º en la capital cordobesa este viernes, la máxima del día
Los bomberos de Córdoba han rescatado este viernes a un turista extranjero que se había deshidratado tras subir al mirador de las Ermitas. El senderista se desorientó en su salida a la Sierra de Córdoba en plena ola de calor.
Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), en torno a las 17.15 de la tarde recibieron un aviso de que un senderista se había desorientado y acudieron a su rescate en la zona de las Ermitas. El hombre, un turista extranjero, fue atendido en el lugar por los bomberos, que lo rehidrataron y no preció atención sanitaria.
La Policía Local de Córdoba, que también acudió al lugar, llevó al senderista de vuelta al hotel en el que se alojaba para que se terminara de recuperar.
Rescate en plena ola de calor
El suceso ha ocurrido en plena ola de calor en Córdoba, en concreto a la hora en la que se ha alcanzado la temperatura más alta del día en Córdoba. Según los datos de la Aemet, la máxima ha llegado este viernes hasta los 42 grados a las 17.00 horas en Córdoba capital.
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