Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elche - Córdoba CFCrisis en CeutaPuente nuevo AlcoleaDelegados Junta de AndalucíaJoyería CórdobaPP de BaenaMuerto La CorrederaTrastorno neurológicoCerro MurianoBomberos CórdobaCalor en los barriosAgenda 'finde'
instagramlinkedin

Sucesos

Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas

A la hora del rescate se han registrado 42º en la capital cordobesa este viernes, la máxima del día

Vista del Mirador de las Ermitas

Vista del Mirador de las Ermitas / FRANCISCO GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Los bomberos de Córdoba han rescatado este viernes a un turista extranjero que se había deshidratado tras subir al mirador de las Ermitas. El senderista se desorientó en su salida a la Sierra de Córdoba en plena ola de calor.

Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), en torno a las 17.15 de la tarde recibieron un aviso de que un senderista se había desorientado y acudieron a su rescate en la zona de las Ermitas. El hombre, un turista extranjero, fue atendido en el lugar por los bomberos, que lo rehidrataron y no preció atención sanitaria.

La Policía Local de Córdoba, que también acudió al lugar, llevó al senderista de vuelta al hotel en el que se alojaba para que se terminara de recuperar.

Noticias relacionadas y más

Rescate en plena ola de calor

El suceso ha ocurrido en plena ola de calor en Córdoba, en concreto a la hora en la que se ha alcanzado la temperatura más alta del día en Córdoba. Según los datos de la Aemet, la máxima ha llegado este viernes hasta los 42 grados a las 17.00 horas en Córdoba capital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  3. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
  4. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  5. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  6. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  7. Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
  8. El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio

Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas

Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas

Medios terrestres y aéreos del Infoca luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Medios terrestres y aéreos del Infoca luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Solo Sevilla supera a Córdoba en viviendas con aire acondicionado

Solo Sevilla supera a Córdoba en viviendas con aire acondicionado

Los fallecidos en Córdoba el viernes 31 de julio

Los cordobeses ajustan sus vacaciones por la subida de los carburantes: «Queríamos ir al norte, pero con estos precios es imposible»

Los cordobeses ajustan sus vacaciones por la subida de los carburantes: «Queríamos ir al norte, pero con estos precios es imposible»

Llenar el depósito en Córdoba cuesta 24 euros más que hace un año: los precios superan los momentos más críticos de la guerra de Ucrania

Llenar el depósito en Córdoba cuesta 24 euros más que hace un año: los precios superan los momentos más críticos de la guerra de Ucrania

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba entra en riesgo extremo de incendios forestales en el pico de la ola de calor

Tracking Pixel Contents