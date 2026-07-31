Educación
Bodegas Mezquita financia cinco becas para formar a nuevos cocineros en Córdoba
La iniciativa permitirá cursar gratis el Grado Medio en Cocina y Gastronomía o el Grado Superior en Dirección de Cocina en la Escuela Superior de Hostelería de España
Bodegas Mezquita y MiPlato.es han financiado cinco becas a jóvenes para que puedan formarse como cocineros durante el curso 2026/27 en la Escuela Superior de Hostelería de España, ubicada en Campus Córdoba.
Las ayudas permitirán a los beneficiarios cursar sin coste el Grado Medio en Cocina y Gastronomía o el Grado Superior en Dirección de Cocina. Cuatro de las plazas becadas han sido aportadas por Bodegas Mezquita y la quinta por MiPlato.es, la marca de comida casera a domicilio perteneciente al mismo grupo cordobés.
El acuerdo se ha formalizado mediante dos convenios de donación suscritos con la Fundación Campus Córdoba dentro del programa de becas Talento y Oportunidad. Con esta incorporación, el grupo se convierte en una de las primeras empresas del sector hostelero en participar en esta iniciativa.
Formación y prácticas en establecimientos de Córdoba
Las becas ofrecen acceso directo a los ciclos formativos e incluyen unas 300 horas de prácticas profesionales por curso. Los alumnos podrán desarrollar esta parte de su formación en un entorno real de trabajo dentro de la estructura empresarial del grupo.
Bodegas Mezquita cuenta con cuatro restaurantes y una tienda en Córdoba, una plantilla cercana a los 85 profesionales y una cocina central desde la que se elaboran los productos de MiPlato.es.
La iniciativa pretende responder a una de las principales dificultades que atraviesa actualmente la hostelería: la falta de profesionales cualificados en cocina. Al mismo tiempo, las empresas buscan evitar que el coste de los estudios impida formarse a jóvenes con vocación por esta profesión.
"Ser cocinero es una profesión vocacional"
El consejero delegado de Bodegas Mezquita y MiPlato.es, Baldomero Gas, ha defendido las oportunidades que ofrece el sector de la cocina a los jóvenes cordobeses.
"Ser cocinero es una profesión vocacional que da muchas satisfacciones: haces feliz a la gente cada día", ha señalado. Gas ha animado a los jóvenes a formarse y construir una carrera en este ámbito, al considerar que cada profesional contribuye también a proyectar "marca Córdoba y marca España a través de la gastronomía".
La nueva Escuela Superior de Hostelería prevé 60 alumnos
La Escuela Superior de Hostelería de España nació en junio de 2026 en Campus Córdoba tras un acuerdo con Hostelería de España, la Federación Andaluza de Hostelería y Hostecor.
El centro se encuentra en un complejo de más de 55.000 metros cuadrados situado en la avenida Menéndez Pidal. Dispone de una cocina de demostración, una cocina de producción de más de 250 metros cuadrados y aulas polivalentes. La previsión es formar a 60 estudiantes durante su primer curso.
La línea de especialización en alta cocina continuará vinculada a Qurtuba Academy, el proyecto impulsado por el chef Paco Morales. Los interesados en solicitar una de las plazas pueden consultar la oferta formativa y el proceso de admisión a través de Campus Córdoba
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