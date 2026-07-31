Bernardo Jordano, padre de Mercedes, beneficiaria en Córdoba de una pionera técnica para deformidad de columna: "El objetivo es que vuelva a intentar caminar, pero erguida"

Mercedes Jordano Gordillo es una cordobesa de 14 años, única no solo por la alegría que irradia sino por encontrarse afectada por una trisomía parcial del cromosoma 3 (q22,q29), con translocación al cromosoma 16, del que su familia no ha logrado conocer si hay algún caso igual en el mundo. Cuando se observa el aspecto de sus manos la mirada lleva a pensar que se está delante de una niña de menos edad, aunque su fuerza es la de una mujer fuerte, señala su padre, Bernardo Jordano.

Mercedes, conocida cariñosamente como Meme, se acaba de beneficiar en Córdoba del segundo uso en la provincia de la técnica Nemost para corregir deformidades de columna. La primera ocasión que la Unidad de Columna del Reina Sofía, que dirige el doctor Simón Fuentes, usó esta técnica fue en 2023, de forma pionera además en Andalucía.

Mercedes Jordano Gordillo, Meme, con sus padres, Mercedes y Bernardo, en el hospital Reina Sofía. / Víctor Castro

Ayudar a corregir varias deformidades en la columna

Jordano indica que con esta intervención, se trataba de dar respuesta a varias dolencias que presenta su hija, como son la cifosis, escoliosis y rotación, consecuencia de dos de los problemas de salud asociados al trastorno poco frecuente que padece Meme, hipotonía (músculos sin fuerza) y una extraordinaria hiperlaxitud (flexibilidad exagerada de articulaciones, tendones o músculos). Dos condiciones que unidas en una misma persona dificultan gravemente su capacidad para moverse y para permanecer erguida.

Una paciente con un "umbral de dolor muy alto"

El padre de esta menor indica que la técnica Nemost es menos invasiva que otras operaciones de columna y usa un sistema que acompaña al crecimiento de pacientes pediátricos como su hija que cumplan unos criterios muy específicos, evitando tener que pasar por quirófano para ajustarlo periódicamente.

Bernardo Jordano, con su hija Mercedes. / Víctor Castro

«Tras la operación nos advirtieron que nuestra hija podría enfrentarse a bastante dolor, aunque reciba medicación específica para mitigarlo, y la verdad es que si ya por otras operaciones anteriores a las que se ha tenido que someter, sabíamos que Meme tiene un umbral de dolor alto, este último paso por quirófano lo ha confirmado, pues no se queja y lo está afrontando de una forma muy positiva», expone Jordano.

"Tranquilidad" de haber sido tratada en el hospital Reina Sofía

Bernardo Jordano recalca la "profesionalidad y tranquilidad que supone" que su hija haya sido tratada en el hospital Reina Sofía de Córdoba, empezando por el doctor Simón Fuentes, encargado de llevar a cabo y coordinar esta última operación, así como por los profesionales de otras especialidades que se han implicado para facilitar la aplicación de esta técnica, los de UCI pediátrica, enfermería de enlace, entre otros.

Mercedes, durante su recuperación tras la operación. / CÓRDOBA

Aprender a caminar de nuevo

El objetivo y siguiente paso, que no será fácil pero no imposible, al tratarse de Meme, es que después de que ella llevaba muchos años empezando a caminar con ayuda de un andador, pero en una posición no recta por la deformidad que presentaba, pueda progresivamente seguir recuperando musculatura para tratar de volver a intentar caminar, pero ahora más erguida. Esta intervención que le acaban de hacer a esta cordobesa perseguía, por otro lado, reducir posibles daños en órganos internos que pueden sufrir las personas que presentan escoliosis muy pronunciadas como ella.

Esta no ha sido la primera operación a la que se ha tenido que someter esta niña cordobesa, que fue operada con solo 8 meses de glaucoma en el hospital Reina Sofía, además de que en 2017 le tuvieron que extirpar un tumor benigno en la base del cerebelo en el hospital QuirónSalud Pozuelo (Madrid).