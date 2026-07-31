Los apartamentos turísticos de Córdoba baten su récord con 64.000 viajeros en el primer semestre de 2026

Los apartamentos turísticos de Córdoba han cerrado el primer semestre de 2026 con el mayor número de viajeros y pernoctaciones registrado para ese periodo desde que hay datos. Entre enero y junio se alojaron en estos establecimientos 64.094 personas, un 18,2% más que durante el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 54.241, según la Encuestas de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento supone 9.853 viajeros más en solo un año y consolida la expansión de una modalidad de alojamiento que encadena cinco primeros semestres consecutivos al alza. Entre enero y junio de 2022 recibieron 31.827 clientes; en 2023 se alcanzó los 43.232; en 2024 subió hasta 47.730, y en 2025 superó por primera vez los 54.000.

También se ha batido el récord de pernoctaciones, porque los apartamentos cordobeses acumularon 128.945 noches durante los seis primeros meses del año, frente a las 110.175 del mismo periodo de 2025. Son 18.770 más, con un incremento interanual del 17%.

La evolución resulta especialmente significativa si se compara con los niveles anteriores a la pandemia. En el primer semestre de 2019 se alojaron en apartamentos turísticos 27.739 viajeros y se registraron 52.586 pernoctaciones. Siete años después, el número de clientes se ha multiplicado por 2,3 y las noches contratadas por casi 2,5.

El nuevo récord se apoya principalmente en el mercado español. Entre enero y junio, los apartamentos recibieron 39.452 viajeros nacionales, un 32% más que durante el mismo periodo del pasado ejercicio. Los turistas extranjeros sumaron 24.642, con un avance mucho más moderado, del 1,2%. De esta manera, los residentes en España concentraron cerca del 62% de los clientes alojados durante el semestre. La diferencia resulta aún más clara en las pernoctaciones. Las noches generadas por turistas nacionales crecieron un 34,3%, hasta situarse en 81.567, mientras que las correspondientes a viajeros extranjeros descendieron un 4,2%, hasta las 47.378.

Junio cierra con un crecimiento superior al 30%

El último mes del semestre mantuvo esta tendencia. Durante junio, los apartamentos turísticos de la provincia recibieron 8.819 viajeros, frente a los 6.713 contabilizados un año antes, un incremento que alcanza el 31,4%, con 2.106 clientes más. Las pernoctaciones ascendieron a 18.983, un 30,2% más que las 14.579 registradas en junio de 2025. La estancia media se mantuvo prácticamente estable, en 2,15 noches por viajero.

El aumento mensual volvió a estar protagonizado por los residentes en España. Los viajeros nacionales pasaron de 3.087 a 5.292, un 71,4% más, mientras que los extranjeros bajaron ligeramente, de 3.626 a 3.527, con un descenso del 2,7%. Las pernoctaciones nacionales crecieron un 67%, hasta las 11.544 y, por el contrario, las noches de turistas extranjeros se redujeron un 3%, hasta las 7.439.

Pese al fuerte avance interanual, junio quedó claramente por debajo de mayo, el mes con mayor actividad del semestre por la concentración de celebraciones y acontecimientos turísticos en Córdoba. Los viajeros alojados en apartamentos descendieron de 14.422 en mayo a 8.819 en junio, una reducción del 38,9%. Las pernoctaciones bajaron de 29.141 a 18.983, un 34,9%.

Los hoteles continúan muy por delante

El récord de los apartamentos coincide con un semestre de retroceso en los establecimientos hoteleros. Los hoteles de la provincia alojaron entre enero y junio a 551.515 viajeros, un 7,9% menos que un año antes, y sumaron 949.880 pernoctaciones, con una caída del 7%.

Pese a la evolución opuesta, los apartamentos todavía se encuentran muy lejos de superar a los hoteles. Por cada viajero alojado en un apartamento se registraron aproximadamente 8,6 clientes en establecimientos hoteleros. Si se suman ambas modalidades, los apartamentos representaron el 10,4% de los viajeros y el 12% de las pernoctaciones, mientras que los hoteles concentraron el 89,6% de los clientes y el 88% de las noches.

El crecimiento de los apartamentos ha servido, no obstante, para amortiguar parte de la pérdida hotelera. Estos alojamientos ganaron 9.853 viajeros respecto al primer semestre de 2025, mientras los hoteles perdieron 47.602. El avance de los apartamentos compensó algo de la caída registrada por el sector hotelero.

En conjunto, hoteles y apartamentos alojaron a 615.609 viajeros durante el semestre, 37.749 menos que un año antes. Las pernoctaciones de ambas modalidades sumaron 1.078.825, con una pérdida interanual de 53.075 noches.

La provincia contaba en junio con una estimación de 693 apartamentos turísticos abiertos, que ofrecían 2.432 plazas y daban empleo a 210 personas. El grado de ocupación se situó en el 25,88% de las plazas y en el 36,96% de los apartamentos. Durante los fines de semana, la ocupación por establecimientos subió hasta el 48,28%, más de once puntos por encima del promedio mensual.

El turismo rural

La encuesta del INE también refleja que entre enero y junio, los establecimientos de turismo rural de la provincia de Córdoba recibieron 15.484 viajeros, frente a los 16.192 del mismo periodo de 2025. Son 708 menos, una caída interanual del 4,4%. Sin embargo, las pernoctaciones aumentaron hasta las 41.430, frente a las 37.971 del primer semestre del pasado año. El incremento fue de 3.459 noches, un 9,1% más.

El retroceso se concentra en los residentes en España. Durante el semestre se alojaron en establecimientos rurales 11.803 viajeros nacionales, un 6,3% menos que los 12.592 contabilizados un año antes. Pese a esa caída, sus pernoctaciones crecieron un 14%, al pasar de 26.804 a 30.544 noches.

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Los viajeros internacionales aumentaron ligeramente, de 3.600 a 3.681, un 2,3% más. En cambio, sus pernoctaciones bajaron un 2,5%, hasta las 10.886. Los extranjeros representaron cerca del 24% de los viajeros y algo más del 26% de las noches del turismo rural cordobés.