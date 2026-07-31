Antonio Cleofé López, reelegido como representante de los ingenieros de caminos en Córdoba, reclama más inversión para la N-432 y la A-4

Córdoba necesita acelerar sus grandes infraestructuras para no quedar al margen de los principales corredores económicos y logísticos. Antonio Cleofé López Muñoz, reelegido representante provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el periodo 2026-2030, reclama “más inversión, mejor planificación y mayor presencia del criterio técnico” en las decisiones que afectan a la provincia.

Según la nota de prensa difundida por el Colegio, López Muñoz afronta el que será su “último mandato” con el objetivo de consolidar la presencia pública de la profesión. Defiende que la voz de los ingenieros debe escucharse en los debates sobre movilidad, obra pública, urbanismo, planificación territorial y desarrollo económico.

Antonio Cleofé López. / CÓRDOBA

El representante provincial considera que Córdoba posee una posición estratégica, pero mantiene un déficit histórico de infraestructuras. A su juicio, estas actuaciones no son un lujo, sino una condición necesaria para favorecer el crecimiento, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

La futura A-81, una prioridad

Entre las principales demandas sitúa la transformación de la N-432 en la futura A-81, dentro del corredor Badajoz-Córdoba-Granada y con proyección hacia Portugal. López Muñoz sostiene que este eje puede mejorar de forma decisiva la conexión logística, turística y económica de la provincia.

Por ello, reclama una planificación clara, un calendario realista y presupuesto suficiente para desarrollar el corredor completo. También pide actuaciones de mayor alcance en algunos tramos de la A-4, donde detecta problemas de firme, capacidad, seguridad o carácter estructural.

Daños en el firme de la autovía A-4 a su paso por Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

A estas reivindicaciones se suman la Ronda Norte, la Variante Sur, la Autovía del Olivar, la conexión con Jaén, el Área Logística, el Puerto Seco y los corredores ferroviarios. “No se trata solo de reclamar infraestructuras, sino de reclamar infraestructuras útiles, viables y bien planificadas”, afirma.

Conservación y licencias

El Colegio incidirá además en la conservación de carreteras, puentes, cauces y obras hidráulicas, así como en la adaptación frente a inundaciones, calor extremo, inestabilidad de taludes y otros efectos del cambio climático. López Muñoz anuncia también un próximo convenio con la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba para agilizar y mejorar la tramitación de licencias, sin rebajar exigencias técnicas ni jurídicas.