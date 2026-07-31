Alcolea estrena su nuevo puente tras tres años de obras: abre al tráfico la infraestructura sobre el arroyo Guadalbarbo

Después de tres años de obras, modificaciones del proyecto y sucesivas ampliaciones de plazo, el nuevo puente de Alcolea ya es una realidad. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha presentado este viernes la nueva infraestructura sobre el arroyo Guadalbarbo, ya finalizada, que desde este jueves ha quedado abierta al tráfico en sus dos carriles.

La obra, ejecutada por la empresa Sepisur XXI, ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y tiene como principal objetivo mejorar la movilidad en la zona.

Una antigua reivindicación vecinal

La apertura del puente responde a una demanda histórica de Alcolea, especialmente de los residentes de las urbanizaciones Encinares de Alcolea y El Sol, que hasta ahora dependían prácticamente en exclusiva del paso por el puente de Los Piconeros para acceder a la barriada.

El proyecto tiene su origen en una iniciativa impulsada hace años por la Diputación de Córdoba, que planteó la necesidad de crear un nuevo acceso para descongestionar el tráfico sobre el puente histórico, cuyas limitaciones de espacio y su condición de Bien de Interés Cultura (BIC) impedían absorber el creciente volumen de vehículos.

Víctor Castro

Las obras fueron licitadas en 2022 con un presupuesto superior al millón de euros y un plazo de ejecución inicial de siete meses. Sin embargo, los trabajos no comenzaron hasta julio de 2023 y, desde entonces, la actuación ha acumulado diversos retrasos que han llevado su finalización hasta el verano de 2026.

Tres años de obras y un proyecto modificado

La ejecución del puente no ha estado exenta de dificultades. Pocos meses después del inicio de las obras fue necesario paralizar los trabajos para redactar un proyecto modificado, después de detectarse la necesidad de acometer actuaciones de cimentación y consolidación de la losa central que no estaban contempladas inicialmente.

Esa modificación elevó el coste de la actuación en torno a un 14 % y obligó a ampliar en varias ocasiones el plazo de ejecución.

En los últimos meses ya eran visibles la estructura metálica y el tablero del puente, mientras que las labores de asfaltado han sido el último paso antes de su puesta en servicio.

Un puente más ancho y con dos carriles

La nueva infraestructura se sitúa a unos 50 metros aguas abajo del puente de Los Piconeros y presenta unas dimensiones muy superiores a las del paso histórico.

Así será el nuevo puente de Alcolea. / CÓRDOBA

Cuenta con una anchura de 10 metros, prácticamente el doble que el puente actual, dos carriles de circulación de 3,50 metros cada uno y un paso peatonal. Además, tiene una longitud de 41,35 metros, resuelta mediante una estructura mixta de hormigón y arco metálico, sin apoyos intermedios sobre el cauce.

Para hacer posible su construcción fue necesaria la expropiación de más de 3.200 metros cuadrados de terrenos anexos.

Mejor movilidad y protección del patrimonio

Con la entrada en funcionamiento del nuevo puente, el tráfico rodado dejará de concentrarse sobre el puente de Los Piconeros, lo que contribuirá a su conservación. La previsión municipal es que esta infraestructura quede destinada principalmente al tránsito peatonal, reduciendo así el deterioro provocado durante décadas por el paso continuo de vehículos.

Al mismo tiempo, el nuevo acceso facilitará la circulación entre Alcolea, Encinares y El Sol, mejorando la fluidez del tráfico en una de las principales entradas a la barriada.

José María Bellido sobre el puente nuevo de Alcolea. / CÓRDOBA

Bellido: "Supone un salto de calidad"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha asistido a la apertura al tráfico del puente. Allí ha destacado que la infraestructura era "muy necesaria para Alcolea" y subrayó que "el nuevo puente mejora de forma sustancial la movilidad en todo este entorno y, además, nos permite proteger el antiguo puente, que ahora quedará como paso peatonal, pero sin la afección del tráfico de vehículos".

El regidor también ha reconocido que se ha tratado de "una obra compleja" que ha requerido un proyecto modificado durante su ejecución, aunque su finalización supone "un salto de calidad tanto en la movilidad como en la preservación del patrimonio histórico de Alcolea".