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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El nuevo organigrama de la Delegación de la Junta en Córdoba, la historia de un adolescente cordobés que lleva tres meses ingresado con un trastorno neurológico, y la condena de Carlos González abren la crónica de la tarde

Nuevo organigrama de los nuevos delegados de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Nuevo organigrama de los nuevos delegados de la Junta de Andalucía en Córdoba. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este jueves la designación de los diez delegados que representarán al Gobierno andaluz en la provincia, de los que cinco repiten y cinco serán caras nuevas, aunque no desconocidas. Por otra parte, te contamos la conmovedora historia de Lucas, un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida. Su familia pide mayor atención e información para la enfermedad que sufre, aún poco conocida. Y en otro orden de cosas, la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Carlos González a dos años de prisión por administración desleal en el Córdoba CF. Según la sentencia, tanto el exdirigente de la entidad blanquiverde como el resto de los acusados quedan absueltos del delito societario.

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