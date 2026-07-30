La actualidad del jueves 30 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El mapa del calor de la ciudad, el récord de abonados del Córdoba CF y la obtención de la IGP de la joyería cordobesa abren la crónica del día
Aunque el calor golpea con fuerza en toda la ciudad durante el vernoa, hay barrios donde las altas temperaturas se resisten mejor que en otros. Te mostramos el mapa completo del calor en Córdoba, con los distritos más calurosos y los más apacibles. Por otra parte, el Córdoba CF ha superado el récord del año pasado y llegado ya a los 17.370 abonados. Con estas cifras se sitúa sólo a 425 socios del tope. Por último, la joyería de Córdoba ha obtenido, tras un proceso que ha durado más de diez años, el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por parte de la Unión Europea, lo que convierte a esta industria artesanal cordobesa en la primera de toda España con dicho nombramiento.
- De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
- El Córdoba CF se sitúa a sólo 425 abonados del tope y récord de 17.370 socios
- La joyería de Córdoba se convierte en el primer producto artesanal de España en tener la Indicación Geográfica Protegida de la UE
Además, te traemos estas noticias:
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