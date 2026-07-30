Aunque el calor golpea con fuerza en toda la ciudad durante el vernoa, hay barrios donde las altas temperaturas se resisten mejor que en otros. Te mostramos el mapa completo del calor en Córdoba, con los distritos más calurosos y los más apacibles. Por otra parte, el Córdoba CF ha superado el récord del año pasado y llegado ya a los 17.370 abonados. Con estas cifras se sitúa sólo a 425 socios del tope. Por último, la joyería de Córdoba ha obtenido, tras un proceso que ha durado más de diez años, el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por parte de la Unión Europea, lo que convierte a esta industria artesanal cordobesa en la primera de toda España con dicho nombramiento.

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