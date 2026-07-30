Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joyería CórdobaIncendio BelmezPiscina Palma del RíoCoto CórdobaIncendio HornachuelosCines de veranoVirus del NiloDimisión BaenaSalón RicoCórdoba CF
instagramlinkedin

La actualidad del jueves 30 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El mapa del calor de la ciudad, el récord de abonados del Córdoba CF y la obtención de la IGP de la joyería cordobesa abren la crónica del día

Turistas en el Puente Romano en una jornada de calor.

Turistas en el Puente Romano en una jornada de calor. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Aunque el calor golpea con fuerza en toda la ciudad durante el vernoa, hay barrios donde las altas temperaturas se resisten mejor que en otros. Te mostramos el mapa completo del calor en Córdoba, con los distritos más calurosos y los más apacibles. Por otra parte, el Córdoba CF ha superado el récord del año pasado y llegado ya a los 17.370 abonados. Con estas cifras se sitúa sólo a 425 socios del tope. Por último, la joyería de Córdoba ha obtenido, tras un proceso que ha durado más de diez años, el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por parte de la Unión Europea, lo que convierte a esta industria artesanal cordobesa en la primera de toda España con dicho nombramiento. 

Además, te traemos estas noticias:

Córdoba Ciudad

Provincia

Cultura

Ocio

Andalucía

España

Noticias relacionadas

Deportes

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  3. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
  4. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  5. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  6. Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
  7. El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio
  8. Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano cinco días después de su declaración

Extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano cinco días después de su declaración

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 30 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 30 de julio de 2026

De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace

Marcos Naz, el profesor del IES Gran Capitán nominado a Mejor Docente de España: «Hemos creado un laboratorio de inventos e ideas en pleno barrio de Fátima»

Marcos Naz, el profesor del IES Gran Capitán nominado a Mejor Docente de España: «Hemos creado un laboratorio de inventos e ideas en pleno barrio de Fátima»

Rafael Fiérrez, el profesor de FP del IES Zoco nominado a Mejor Docente de España: «Intentamos que los alumnos se enamoren de la soldadura»

Rafael Fiérrez, el profesor de FP del IES Zoco nominado a Mejor Docente de España: «Intentamos que los alumnos se enamoren de la soldadura»

Plantillas al límite y reducción de la actividad: Satse Córdoba alerta de las dificultades del Hospital Reina Sofía durante el verano

PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra la gestión municipal tras el informe del Tribunal de Cuentas

PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra la gestión municipal tras el informe del Tribunal de Cuentas
Tracking Pixel Contents