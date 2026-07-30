La salida de Botella y el regreso de Alejandro Hernández: las claves de los nombramientos de la Junta de Andalucía en Córdoba

La Junta de Andalucía ya tiene toda su estructura en marcha antes de las vacaciones de verano. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves los decretos de estructura del nuevo Gobierno autonómico, incluidos los nombramientos de todos los delegados territoriales de las consejerías en cada provincia. El equipo que en esta legislatura liderará el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, es una mezcla de caras nuevas con cargos que repiten, aunque asuman responsabilidades distintas a las que tenían. En cuanto a las principales novedades o aquellos movimientos que más llaman la atención se encuentran, principalmente, la salida de María Jesús Botella de la Delegación de Salud y el regreso a la primera línea política de Alejandro Hernández, que asumirá la única delegación que se queda Vox.

María Jesús Botella, al Instituto Andaluz de la Mujer

María Jesús Botella deja de ser la delegada de Salud, cargo que ostentaba desde el año 2019. Según lo aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta, dicha delegación pasará a manos de María Jesús Campos -que ya trabajaba en la viceconsejería de Sanidad y Consumo-. Botella, vinculada al PP desde los años noventa y que ha ocupado diversos cargos en administraciones, no se quedará en la picota, pues según ha podido saber Diario CÓRDOBA, pasará de la Delegación de Sanidad y Consumo al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

María Jesús Botella, en una imagen de archivo. / VÍCTOR CASTRO

Alejandro Hernández se queda con la delegación de Vox

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que se quedó Vox en las negociaciones con el PP para que Juanma Moreno repitiera como presidente de la Junta, tendrá en Córdoba como delegado a un conocido del partido, Alejandro Hernández, que regresa a la primera línea política. Hernández fue elegido diputado de Vox por Córdoba en las elecciones andaluzas de 2018 y revalidó su escaño en 2022. Entre febrero de 2019 y mayo de 2021 ejerció como portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, convirtiéndose en una de las principales figuras del partido durante la primera legislatura de Juanma Moreno. También presidió el Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Córdoba, cargo del que dimitió en febrero de 2023 en medio de discrepancias internas con la dirección de la formación.

Alejandro Hernández en un mitin de Vox celebrado en Córdoba en 2022. / MANUEL MURILLO

Unos cambios que afectan al Ayuntamiento de Córdoba

La delegación que acumula mayor número de competencias es la que la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. La delegada será Marina Montes, una cara nueva para el público general que en estos últimos años ha formado parte del gabinete de alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba junto a José María Bellido.

La 'mudanza' de Montes desde el Ayuntamiento a la Junta no es el único movimiento dentro de Capitulares. Los nombramientos de las delegaciones territoriales del Gobierno andaluz han tenido repercusión en los sillones del Consistorio cordobés. Y es que Daniel García-Ibarrola, hasta ahora delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente de Emacsa y del Imgema, además de noveno teniente de alcalde, ha sido nombrado delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Córdoba.

Daniel García-Ibarrola, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Más novedades

Dentro de los delegados de la Junta en Córdoba que se han dado a conocer este jueves, cinco repiten en la lista, aunque no todos dentro del mismo cargo. Continúan Agustín López, Raquel López, Diego Copé, Carmen Granados y Eduardo Lucena. Son cinco rostros que repiten frente a cinco caras nuevas. A María Jesús Campos, Alejandro Hernández, Daniel García-Ibarrola y Marina Montes se une Carlos Moreno, nombrado delegado de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Al igual que ocurre con Montes, pese a no haber estado en primera línea, Moreno no es nuevo en estos lares, pues ha formado parte del gabinete de la Consejería de Universidad, siendo una de las manos derechas del tristemente fallecido José Carlos Gómez Villamandos.