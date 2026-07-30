Educación
Rafael Fiérrez, el profesor de FP del IES Zoco nominado a Mejor Docente de España: «Intentamos que los alumnos se enamoren de la soldadura»
Este profesor del IES Zoco defiende la pasión, la búsqueda de certezas y la cercanía como mejores métodos para enseñar en su FP
“A los chicos intentamos darles certezas y que se enamoren de esto”. Hay profesores que creen que la pasión, el trato cercano y la exigencia bien entendida son la mejor fórmula para conseguir resultados. Es el caso de Rafael Fiérrez, docente del IES Zoco de Córdoba, que ha sido nominado a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España en la categoría de Formación Profesional gracias a su trabajo en la FP de Soldadura.
Para Fiérrez, la nominación ha sido “una sorpresa muy grande”. Tanto, que al principio “no me lo creía”. Lo que más valor tiene para él es que la candidatura nace a propuesta de sus propios alumnos. “Mi premio ya está más que conseguido con el reconocimiento de mi alumnado”, asegura. En el IES Zoco, además, no es la primera vez que ocurre: su compañero José Manuel Morón ya logró una nominación a estos galardones hace dos años.
Fiérrez es profesor técnico de Formación Profesional en la especialidad de Soldadura. Antes de llegar a la enseñanza desarrolló su carrera en la industria del metal, aunque la oportunidad de entrar en educación le llegó en 2010. Tras varios años como interino en Almería y el Campo de Gibraltar, aterrizó en el IES Zoco en el curso 2015-2016.
Pasión para enseñar y aprender
Su manera de entender la docencia parte de una idea muy clara, el profesor de FP no solo transmite conocimientos técnicos, también ayuda a encaminar vidas. “Nos llegan alumnos que no saben muy bien hacia dónde tirar”, explica. Por eso, considera fundamental ofrecerles certezas, acompañarlos y hacerles ver que pueden aprender una profesión con futuro. En ese proceso, la pasión es clave. Fiérrez habla de la soldadura con entusiasmo y trata de contagiarlo a sus alumnos. “Intentamos que se enamoren de esta profesión”, recalca. A partir de ahí, sostiene, los estudiantes se enganchan, crecen y empiezan a volar. También percibe que las empresas reconocen cada vez más que el alumnado sale mejor preparado, tanto en lo profesional como en lo personal.
Una de las herramientas que más ha contribuido a esa motivación es la competición. Junto a otro compañero, Fiérrez impulsó un proyecto basado en una liga de soldadura que permite al alumnado aprender mientras compite, se reta y mide sus avances. Esa dinámica les permite trabajar con objetivos concretos, asumir responsabilidades y desarrollar competencias que después se encontrarán en cualquier empresa.
El proyecto no se queda en el aula. El IES Zoco participa en actividades, proyectos de innovación y emprendimiento, ferias y certámenes.. El objetivo, cuenta Fiérrez, es que el alumnado vaya cogiendo experiencia y llegue cada mañana al instituto con ganas de aprender y trabajar.
Todo este trabajo ha tenido efecto en la demanda del ciclo. Según el docente, en los últimos años las solicitudes han ido creciendo hasta el punto de que el centro ha pasado de ofertar dos grupos de 20 alumnos a dos grupos de 30. Este año, apunta, la lista de espera ronda las 170 o 180 personas. “Algo bien se estará haciendo”, comenta con ironía.
Valores y cercanía
Pero para Fiérrez la FP no consiste solo en enseñar a soldar. El profesorado, defiende, está “obligado a preparar al alumnado para la vida real”. Eso implica transmitir valores como la responsabilidad, la puntualidad, la formalidad, el respeto y la capacidad de cumplir con las exigencias de una empresa. Esa exigencia va unida a un trato muy cercano. Fiérrez asegura que, con el tiempo, los profesores acaban detectando desde primera hora quién llega más apagado, quién tiene un problema familiar o quién ha discutido con su pareja. En esos casos, intentan buscar un momento para hablar, siempre “en la medida de lo que ellos quieran”. Ese acompañamiento genera confianza y hace que el alumno no vea al profesor solo como alguien que imparte clase, sino como una persona que también puede ofrecer apoyo.
Esa implicación tiene retorno. “Si el profesor da, el alumno siente la necesidad de corresponder”, explica. Cuando los estudiantes ven que sus docentes se quedan horas extra, abren el taller por la tarde o dedican tiempo fuera del horario para ayudarles, se sienten también responsables de responder con esfuerzo y compromiso.
La nominación a Mejor Docente de España llega, por tanto, como una confirmación de ese trabajo diario. Fiérrez la vive como una alegría, pero también como un refuerzo para seguir creciendo. Para él, este reconocimiento no solo le motiva como profesor, sino también como persona.
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