La Puerta de San Nicolás, uno de los accesos históricos de la Mezquita-Catedral, entra en restauración

El Cabildo Catedral de Córdoba ha iniciado los trabajos de conservación y restauración de la Puerta de San Nicolás de la Mezquita-Catedral, situada en el lienzo oriental del monumento, en la calle Magistral González Francés. La actuación, financiada íntegramente por la institución capitular, cuenta con un presupuesto de 160.000 euros y supone un nuevo avance en el proyecto de recuperación de todas las puertas exteriores del templo.

La intervención ha comenzado con la instalación de los andamios que permitirán desarrollar los trabajos, que serán ejecutados por la empresa especializada Anbar, bajo la dirección técnica de la restauradora Anabel Barrena Herrera.

Un paso más en la recuperación del monumento

Con esta actuación, el Cabildo Catedral da continuidad al plan de restauración de las portadas históricas de la Mezquita-Catedral, tras las intervenciones realizadas en las puertas de Santa Catalina, San Sebastián, San José, Grada Redonda y Concepción Antigua.

El deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que esta actuación "constituye un nuevo paso en el compromiso permanente del Cabildo con la conservación de la Mezquita-Catedral y con la protección de todos los valores históricos, artísticos y constructivos que reúne el monumento".

Asimismo, ha subrayado que el objetivo es "preservar la Mezquita-Catedral con el máximo rigor técnico y garantizar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de un patrimonio excepcional que pertenece a Córdoba y constituye una referencia cultural de alcance universal".

Inicio de las obras en la fachada y Puerta de de San Nicolás. / CÓRDOBA

Una portada con más de mil años de historia

La Puerta de San Nicolás forma parte de la ampliación oriental de la antigua mezquita promovida por Almanzor entre los años 987 y 989. Con unas dimensiones aproximadas de 13 metros de altura y 11 metros de anchura, combina materiales como piedra, ladrillo, mármol, madera y latón.

Su aspecto actual responde, en gran medida, a la restauración realizada en 1908 por el escultor Mateo Inurria, bajo la dirección del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.

Deterioro por el paso del tiempo y la contaminación

Los estudios previos han detectado un importante deterioro en los elementos decorativos de la portada. Entre las principales patologías figuran la arenización y pérdida superficial de la piedra, grietas, fisuras, erosión de los relieves y desprendimientos de piezas ornamentales.

Además, la fachada presenta costras negras, acumulación de suciedad provocada por la contaminación, colonización de líquenes, hongos y restos vegetales, así como procesos de oxidación en las planchas de latón y daños derivados de la humedad y la exposición continuada a los agentes atmosféricos.

Los técnicos también han detectado paneles decorativos con riesgo de desprendimiento, lo que hace necesaria una actuación inmediata para garantizar su estabilidad.

Limpieza con láser y consolidación de los materiales

La intervención priorizará la conservación de los materiales originales mediante técnicas de restauración respetuosas con el monumento.

Los trabajos incluirán la limpieza manual, mecánica y química de la portada, además del uso de tecnología láser para eliminar las costras negras presentes en los elementos históricos sin dañar la piedra.

También se aplicarán tratamientos específicos para eliminar líquenes, hongos y musgos, se retirarán elementos ajenos a la portada y se consolidarán las zonas con pérdida de cohesión o riesgo de caída. Las grietas y fisuras serán selladas con morteros compatibles y se recuperarán aquellos elementos imprescindibles para garantizar la estabilidad del conjunto, siempre de forma diferenciada y reversible.

Mantenimiento permanente tras la restauración

La actuación incluye igualmente la restauración de la puerta de madera revestida de latón, donde se eliminarán los procesos de oxidación, se corregirán deformaciones y se aplicarán tratamientos de protección frente al deterioro ambiental.

Una vez concluyan las obras, la Puerta de San Nicolás pasará a formar parte del programa de mantenimiento permanente de la Mezquita-Catedral, que contempla revisiones periódicas de cornisas, juntas, sistemas de evacuación de aguas, control de la vegetación y limpieza preventiva para asegurar la conservación de uno de los elementos patrimoniales más destacados del monumento.