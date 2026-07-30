Sucesos
La Policía Nacional despliega una operación antidroga con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles
Los agentes actúan contra una presunta red dedicada al tráfico de drogas y la organización criminal en plena Feria de Alcolea
La Policía Nacional mantiene en marcha desde primera hora de este jueves una operación antidroga en distintos puntos de Córdoba, con varios registros domiciliarios en las barriadas de Alcolea y Los Ángeles.
Según las primeras informaciones, los agentes han practicado, al menos, cuatro entradas y registros en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal.
El operativo continúa abierto, por lo que no se descarta que se lleven a cabo nuevas actuaciones a lo largo de la jornada. Por el momento, no ha trascendido el número de detenidos ni el balance de sustancias estupefacientes o efectos intervenidos.
El dispositivo coincide con la celebración de la Feria de Alcolea, que tiene lugar del 29 de julio al 2 de agosto, aunque por el momento no ha trascendido si la operación guarda relación con este evento.
Tráfico de drogas
La investigación está dirigida a desarticular una presunta organización dedicada al tráfico de drogas. La Policía Nacional no ha facilitado aún más detalles sobre el alcance del dispositivo, al encontrarse la operación en pleno desarrollo.
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