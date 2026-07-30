Las oposiciones, las multas y los trámites urbanísticos lideran el uso de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba

La nueva sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba ha registrado 315.418 gestiones realizadas por la ciudadanía desde su implantación, una cifra que supone un incremento superior al 80% respecto a la anterior plataforma de administración electrónica. Así lo ha destacado la delegada de Transformación Digital, Lourdes Morales, quien ha asegurado que los datos reflejan el "avance sustancial" de la digitalización municipal y consolidan la tramitación telemática como la vía habitual de relación entre la ciudadanía y la administración.

Morales ha explicado que el Ayuntamiento firma ya más de un millón de documentos electrónicos al año, duplicando la actividad registrada con el anterior sistema. "La administración electrónica ha dejado de ser una alternativa para convertirse en la forma habitual de relacionarse con el Ayuntamiento", ha afirmado.

Los procedimientos más habituales

Entre los procedimientos más utilizados destacan los relacionados con servicios sociales, inspecciones urbanísticas, licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, gestión tributaria y recaudación, así como los trámites vinculados con la Policía Local, incluidas las multas.

Las convocatorias de empleo público constituyen el segundo bloque de mayor actividad. En el último año se han contabilizado 18.310 solicitudes distribuidas en 40 procesos selectivos. Entre ellos destacan las 6.051 solicitudes presentadas para las 55 plazas de auxiliar administrativo, las 1.782 para 47 plazas de Policía Local, las 1.569 correspondientes a siete plazas de auxiliar administrativo, las 1.234 para 18 plazas de informador gestor y las 1.196 registradas para 24 plazas de ayudante.

El tercer grupo con mayor volumen de tramitación corresponde a las convocatorias de subvenciones, especialmente las gestionadas a través del Imdeec.

Durante el último año, el portal web municipal, que integra la sede electrónica, ha recibido además más de cinco millones de visitas y ha generado más de 90 millones de páginas consultadas, unas cifras que, según Morales, evidencian el creciente uso de los servicios digitales.

Próximo paso: incorporar inteligencia artificial

El Ayuntamiento trabaja ahora en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar el desarrollo de los servicios digitales y simplificar los procedimientos administrativos. La delegada ha explicado que esta tecnología permitirá optimizar el desarrollo del software municipal, agilizar los procesos y hacer que los trámites sean "más sencillos, accesibles y rápidos" para la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha anunciado igualmente la próxima licitación de un sistema de monitorización permanente 24 horas al día, siete días a la semana, destinado a supervisar el funcionamiento de los servicios digitales municipales. Este sistema permitirá detectar incidencias de forma automática y restablecer el servicio con mayor rapidez en caso de interrupciones, garantizando la disponibilidad de la sede electrónica en cualquier momento del día.

Paralelamente, el Consistorio mantiene su apuesta por la capacitación digital. En colaboración con organizaciones de mayores, cerca de 2.000 personas han recibido formación para aprender a utilizar dispositivos móviles y realizar gestiones electrónicas, con el objetivo de reducir la brecha digital.

Además, más de 1.500 empleados municipales han sido formados en el manejo de la nueva plataforma de administración electrónica, el sistema de gestión económico-financiera y el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo a su trabajo diario.

La oferta formativa también se dirige al conjunto de la ciudadanía en La Normal mediante cursos gratuitos impartidos en el marco del programa Aprende Volando, desarrollado junto con la Agencia Digital de Andalucía. Entre ellos destacan nuevas acciones sobre inteligencia artificial previstas para el mes de agosto.