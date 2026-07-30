La ONCE bate récord histórico en Córdoba con más premios, empleo e inversión social

La ONCE ha vuelto a superar su récord histórico en la provincia de Córdoba en ventas de sus productos de loterías, en premios repartidos, puestos de trabajo creados, inversión social y prestaciones sociales realizadas tras una década de crecimiento continuado. Así lo recoge el Informe de Valor Compartido 2025 que han presentado hoy el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el director de la Organización en la provincia, Francisco Valderas, y el vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro.

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador de España. En Córdoba, suma 1.012 trabajadores y trabajadoras de los que 32 son nuevas incorporaciones el año pasado, de los 16.558 empleados con los que cuenta en Andalucía. El 59% de la plantilla son personas con discapacidad y el 45% son mujeres, consolidándose así como el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo.

Por su parte la red de ventas de la ONCE en la provincia alcanzó los 423 trabajadores, la totalidad de ellos con discapacidad, la cifra más alta registrada durante los últimos años en la provincia de Córdoba.

Este crecimiento del empleo se produce en paralelo a la mejora de los ingresos, que se situaron en un nuevo récord en las tres áreas del Grupo: ONCE incrementó a nivel nacional un 3,4% las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables hasta los 2.927 millones de euros; Ilunion creció en facturación un 9,6% hasta los 1.443 millones de euros; y Fundación ONCE logró captar fondos hasta los 154,5 millones de euros, para ser repartidos íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

Más ingresos, más premios, más servicios sociales

Las ventas de los productos de juego de la ONCE crecieron en la provincia de Córdoba un 2,01% en el pasado ejercicio y generaron unos ingresos de 59 millones de euros. De esta cantidad, 33,52 millones de euros retornaron directamente en premios a los cordobeses, la mayor cantidad nunca antes repartida.

Presentación del balance anual. / CÓRDOBA

Por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores y vendedoras, resto de trabajadores y gastos de gestión;y el resto se retorna íntegro en acción social, es decir, 11,1 euros de cada 100 van directos a la atención social de personas ciegas o con otras discapacidades.

Otro dato relevante del Informe de Valor Compartido 2025 destaca el incremento de la inversión social que alcanzó los 5,47 millones de euros en la provincia de Córdoba, una cantidad destinada directamente a impulsar la educación, accesibilidad e inclusión real en todos los ámbitos de la vida para el colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Un total de 49 personas se afiliaron el año pasado a la ONCE en Córdoba, que cuenta ya con 1.384 afiliados de los 15.599 que hay en Andalucía. De ellos, 47 son personas con sordoceguera que recibieron 2.225 horas de mediación en la provincia. En conjunto, la ONCE realizó 971 servicios personalizados al colectivo de afiliados en Córdoba, donde se cursaron 508 adaptaciones bibliográficas y 61 personas se beneficiaron de los equipos tiflotécnicos.

La educación constituye un pilar esencial de la labor social de la ONCE, que dio el año pasado en Córdoba apoyo directo a 126 personas ciegas o con discapacidad visual grave desde los 0 años hasta la Universidad, en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

El voluntariado desarrolla también un papel importante en la mejora de la autonomía del colectivo de afiliados. El año pasado se tramitaron en Córdoba un total de 2.216 servicios con cerca de 3.434 horas de voluntariado que facilitaron la vida y la autonomía de 211 afiliados cordobeses.

Para poner rostro humano a las cifras, este año participó en la presentación del balance del Grupo Social ONCE la cordobesa Rosa Chacón, usuaria de Entreno, la nueva aplicación de Entrenamiento Neurológico de la ONCE, que explicó cómo refuerza su percepción sensorial en su rutina diaria. Y se dio a conocer además la campaña impulsada por la ONCE con motivo del eclipse solar.

El éxito de la unidad

Las cifras de este Informe confirman que 2025 resultó un hito para la ONCE en Córdoba al superarse en todos los parámetros después de una década de crecimiento continuado, según destacó el delegado de la ONCE en Andalucía en su presentación. “Esto ha sido así porque la ciudadanía conoce que todos los recursos que obtenemos los destinamos a una labor social -destacó Cristóbal Martínez- que hace más fácil la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y por tanto su inclusión en la sociedad. Y nos permite cumplir nuestro compromiso de solidaridad con otras personas con discapacidad -añadió-, una forma de ser y de hacer que consolida y refuerza a la ONCE como un modelo de prestación social que es único en el mundo”.

Martínez sostuvo que la clave del éxito de la ONCE y del Grupo Social ONCE reside en la unidad de acción de sus integrantes. “Llegamos más lejos si compartimos principios y una meta común, como ha demostrado España en el Mundial de Fútbol cuando ha luchado como un equipo unido, compacto y cohesionado -aseguró-. Nuestra meta es la inclusión y la igualdad. Y fruto de esa unidad es el balance histórico que presentamos hoy, un orgullo para toda la ONCE que debe serlo también para los cordobeses y las cordobesas porque son corresponsables de ese éxito colectivo que llamamos ONCE”, dijo.

Fundación ONCE también logró en 2025 un récord de ingresos procedentes de la propia ONCE y de la gestión de fondos comunitarios, para poder destinar 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad de cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en toda España.

Por su parte, las empresas Ilunion han cumplido 11 años como líderes en economía social, con una inversión superior a 100 millones de euros en crecimiento y una cifra de negocio que se elevó hasta 1.443,5 millones de euros en 2025, consolidando así un grupo de empresas con alma, con corazón y con la singularidad de pertenecer al Grupo Social ONCE e incorporar un 38,1% de personas con discapacidad en plantilla, además de muchas otras en riesgo de exclusión social.

Ilunion cuenta con 549 centros de trabajo repartidos por toda España, de los cuales el 43,5% son Centros Especiales de Empleo. Esto significa que su plantilla supera el 70% de personas con discapacidad, en sectores tan variados como la lavandería industrial, hoteles o Contact Center.