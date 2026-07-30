Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 30 de julio de 2026

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Noches flamencas

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Raíces en el jardín

Noches flamencas

Dentro del ciclo Raíces en el Jardín, tendrá lugar un recital con Rubén Camacho, al cante, y Antonio Gómez, a la guitarra.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.

Avda. de Linneo, s/n.

22.00 horas.

Noches en la terraza

‘Luna de la judería’

Luna de la Judería es la propuesta musical del guitarrista cordobés Niño Seve. Inspirado en Córdoba, este concierto combina la raíz flamenca con un lenguaje personal y contemporáneo, ofreciendo una atmósfera íntima que destaca por su virtuosismo, emoción y madurez. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Terraza del Centro de Recepción de Visitantes.

Plaza del Triunfo, s/n.

22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza de Don Gome, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘lo que queda entremedias’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. El proyecto fue seleccionado entre 17 candidaturas internacionales con el objetivo de dar visibilidad a las sociedades árabes. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria. Se podrá visitar hasta el próximo 16 de octubre.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

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