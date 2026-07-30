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Sin signos de violencia

Hallada muerta a una persona sin hogar en un soportal junto al mercado La Corredera: un aviso al 112 alertaba de que "no se movía"

Los servicios sanitarios certificaron el fallecimiento del hombre, de 62 años, sin signos de violencia y descartando un golpe de calor

Imagen de la plaza de la Corredera.

Imagen de la plaza de la Corredera. / A.J. GONZÁLEZ

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Una persona sin hogar ha aparecido muerta esta mañana en la plaza de la Corredera de Córdoba, sin signos de violencia aparentes.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, en torno a las 10.40 horas de este jueves varios viandantes alertaron de que, cerca de la entrada del mercado, había un hombre que «no se movía» y que podría haber fallecido.

Vista aérea de la plaza de La Corredera.

Vista aérea de la plaza de La Corredera. / CÓRDOBA

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, además de los servicios sanitarios. Estos últimos únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre, de 62 años y sin hogar, según ha podido saber este periódico a través de fuentes cercanas al caso, que no presentaba signos de violencia y certificaron una muerte natural, descartando un posible golpe de calor. A la llegada de los servicio sanitarios el hombre se encontraba entre cartones.

Llevaba meses viviendo junto al mercado

El hombre llevaba varios meses viviendo en el mismo soportal situado junto al mercado de la Corredera en el que fue encontrado su cuerpo, según han explicado vecinos de la zona a Diario CÓRDOBA.

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Uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato, ha indicado que era habitual verlo en ese lugar junto a otras personas sin hogar, rodeado de cartones, ropa vieja, latas y botellas de plástico.

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