«No es el final de un camino, sino el inicio de una vida dedicada a los demás», 41 policías locales de Córdoba toman posesión

«No es el final de un camino, sino el inicio de una vida dedicada a los demás». Un total de 30 agentes de la Policía Local de Córdoba, nueve subinspectores y dos inspectores han tomado posesión este jueves de sus nuevos puestos en un acto celebrado en el Teatro Góngora.

Alejandro José Sánchez ha tomado la palabra en representación de los nuevos agentes. En un discurso cargado de firmeza y determinación, ha subrayado que «este no es el final de un camino, sino el inicio de una vida dedicada a servir a los demás».

Un camino duro

Sánchez ha recordado la dureza del camino del opositor, marcado por el «sacrificio y las horas interminables de estudio». Según ha señalado, este proceso supone «convivir con la incertidumbre, con el miedo a no llegar y seguir creyendo en un sueño cuando parece que no vas a conseguirlo», porque la clave no consiste «en no caer», sino «en levantarte cuando lo haces». Por ello, ha destacado que la plaza «representa todas las veces que decidimos no rendirnos, nuestro esfuerzo y nuestra disciplina» y que, al mismo tiempo, «pertenece también a nuestras familias y parejas, que nos han acompañado».

Los nuevos agentes de la Policía Local toman posesión / Manuel Murillo

El nuevo agente también ha puesto la mirada en los retos del futuro, una etapa en la que llega la «responsabilidad de proteger, ayudar, escuchar, mediar y estar presente cuando se necesite», siempre con «honestidad, humanidad y vocación de servicio». «Hoy cumplimos un sueño, a partir de mañana nos tocará honrarlo con nuestro trabajo», ha sentenciado.

Vocación de servicio

A continuación, ha tomado la palabra el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha felicitado a los nuevos agentes y ha destacado que «cerráis una etapa de esfuerzo, estudio, preparación física y espíritu de superación». Sin embargo, ha advertido de que «ahora empieza lo verdaderamente importante»: la etapa de «servicio a los cordobeses». El alcalde ha resaltado que «os incorporáis a una Policía Local ejemplar, que ha sabido responder en las situaciones más críticas» y a la que «ahora sumamos vuestro talento, ganas e ideas», con el objetivo de «cuidar más, hacer más y dar una mayor sensación de seguridad».

José María Bellido, durante su discurso. / Manuel Murillo

El regidor ha insistido en que el Ayuntamiento «está dispuesto a avanzar» hacia un cuerpo «más moderno y con más capacidades», dotado de «mejores equipos, infraestructuras y condiciones laborales». Por ello, ha pedido a los nuevos agentes que ejerzan su profesión con «lealtad a los mandos» y «vocación de servicio a los demás».

Vocación, pérdidas y sueños cumplidos

Entre los nuevos agentes se encuentra Rafael Romero, de 28 años, que se abrazaba a su pareja y a su padre tras el acto. Este joven de Peñaflor (Sevilla) agradece precisamente el apoyo de su entorno durante un proceso que se ha prolongado durante tres años y en el que «he tenido que hacer muchos sacrificios y perderme muchas cosas». Durante ese tiempo perdió a un familiar, a quien el nuevo agente, visiblemente emocionado, dedica este logro.

María Barranco también ha superado un proceso «duro y largo», tras más de cuatro años de preparación. Tenía claro que quería obtener su plaza en Córdoba. «Mi sueño era servir en mi ciudad sí o sí», destaca sonriente. Ahora no solo siente la felicidad de «cumplir un sueño», sino también «tranquilidad».

Marta Morales se hace un 'selfie' con su familia tras la toma de posesión. / Manuel Murillo

Antonio David Núñez se presentó a procesos selectivos en distintos puntos de la provincia, como Peñarroya, aunque su objetivo era conseguir una plaza en su ciudad natal. Lo ha logrado con solo 24 años, después de «cuatro años de trabajo». Tras abrazarse y posar con sus amigos, recalca que su vocación desde pequeño era ser agente, aunque el impulso definitivo le llegó en Bachillerato, cuando visitó la sede de la Policía Local de Córdoba. En este tiempo, asegura, «he sacrificado mucho tiempo, he pasado días sin dormir y muchos nervios», especialmente el día del examen, cuando «me puse malo». A pesar de ello, insiste mientras contempla el certificado de su plaza: «Siempre he confiado».

Marta Morales, por su parte, agradece a su familia el «apoyo fundamental», que «por fin tiene recompensa». Para ella, la plaza es un premio a la «constancia, saber renunciar y mantener una actitud positiva». Por ello, agradece a su entorno todo el respaldo recibido y señala con orgullo que «siempre he confiado en mi capacidad para lograrlo».

Otros, como Francisco Javier Sánchez, que ha obtenido una plaza de subinspector, recuerdan que han sido «meses superintensos» en los que ha tenido que compaginar el trabajo, la vida personal y las oposiciones, algo que, admite, ha sido «muy complicado». Por ello, no deja de mirar con ternura a su pareja, que «ha estado a mi lado siempre». Sánchez recuerda que, poco después de conseguir su plaza como policía, comenzó a prepararse para ser subinspector, de modo que, reconoce, «uno nunca termina de dejarlo».