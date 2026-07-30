De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace

Sobrevivir al verano en Córdoba y pasear por sus calles, especialmente en plena ola de calor, es todo un reto. Sin embargo, hay barrios donde las altas temperaturas se resisten mejor que en otros. La orografía, la distribución de los espacios, el tráfico rodado, la anchura de las calles, los materiales utilizados y la vegetación hacen que, por ejemplo, en Santa Rosa se soporte mejor el calor que en Fátima, o en Fidiana mejor que en el Sector Sur.

Así lo explica José Luis Sánchez, investigador de la Universidad de Córdoba y miembro del grupo TEP-974, que, tras estudiar el efecto de los toldos en la Feria de Córdoba, también ha analizado la situación térmica de distintos puntos de la ciudad. Entre ellos se encuentran el casco histórico y el barrio del Santuario, dos zonas que, admite, se parecen «un huevo y una castaña». Para realizar estos trabajos, el equipo emplea una especie de carrito de aproximadamente 1,80 metros de altura equipado con diferentes sensores. El dispositivo permite obtener el denominado UTCI, siglas en inglés del Índice Climático Térmico Universal, que engloba las variables ambientales y fisiológicas que influyen en la sensación térmica de una persona.

Mapa del calor en Córdoba. / CÓRDOBA

Entre las primeras se encuentran la temperatura radiante, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la velocidad del aire. También se tienen en cuenta factores fisiológicos como el índice de vestimenta y la tasa metabólica, ya que no es lo mismo caminar tranquilamente con ropa ligera que correr o llevar prendas más gruesas.

Calor en el Puente Romano "frío" en la Judería

El estudio ha permitido localizar determinados «puntos calientes» en el casco histórico, entre los que destaca especialmente el Puente Romano. «Tendemos a pensar que en los entornos abiertos, y más estando al lado del río, se está mejor porque corre más el aire, y no es así», señala Sánchez. El investigador explica que la clave se encuentra, sobre todo, en la sombra proporcionada por los árboles y los edificios. Por ello, el calor se combate mucho mejor en el entorno de la Mezquita-Catedral y en las calles estrechas de la Judería que en el Puente Romano o en el Paseo de la Ribera.

Aparato empleado para medir la temperatura por el grupo de la UCO. / A. J. GONZÁLEZ

La variable más determinante es, según Sánchez, la temperatura radiante, es decir, la radiación que incide directamente sobre el suelo y las paredes y que posteriormente recibe el peatón. En una explanada sin árboles ni edificios próximos, una persona queda expuesta tanto a la radiación solar directa como al calor que desprende el pavimento. Esto provoca que en los grandes espacios abiertos pueda hacer más calor de lo que inicialmente se piensa. Como ejemplo, Sánchez cita el Vial Norte, aunque precisa que el equipo no ha realizado mediciones allí. También señala que zonas como Cañero o el Campo de la Verdad podrían presentar mejores condiciones por la estrechez de sus calles y una arquitectura similar a la del casco histórico.

Vegetación y calles estrechas

Las calles estrechas y flanqueadas por edificios dificultan que la radiación llegue directamente al pavimento y a las fachadas. A ello se suma el color blanco de muchos inmuebles, que refleja una parte de la radiación, mientras que el asfalto, los ladrillos y los tonos oscuros absorben el calor durante el día y lo liberan posteriormente, también durante la noche.

La vegetación constituye otro elemento fundamental. Los árboles no solo aportan sombra, sino que también generan un efecto refrescante mediante la evapotranspiración. Sánchez pone como ejemplo Fidiana, un barrio rodeado por una especie de «cinturón» de parques y con abundante vegetación. También menciona República Argentina y determinados puntos de Santa Rosa-Valdeolleros, donde existen zonas peatonales arboladas que permiten caminar con una mayor protección frente al sol. En el Santuario, por su parte, se han ensayado soluciones como el pintado de fachadas de blanco, la instalación de una fachada vegetal y la colocación de una pérgola con vegetación.

Avenida República Argentina. / Manuel Murillo Martínez

Según Sánchez, reducir la temperatura radiante puede hacer descender el estrés térmico que soporta una persona entre dos y tres grados, una diferencia que considera importante. Además, pintar un edificio de blanco permite que absorba menos calor durante el día y que, por tanto, tenga que liberar menos energía durante la noche.

Los barrios donde hace más calor

En el extremo contrario se encuentran barrios como Fátima. Pese a estar situado en una zona elevada, el investigador considera que se encuentra «muy desprotegido», especialmente en las grandes avenidas con escasa presencia de árboles, como la avenida Virgen de Fátima. También apunta al Sector Sur como una de las zonas con menor protección frente al calor y menciona las dificultades de los barrios de nueva construcción. En lugares como Huerta de Santa Isabel se han plantado árboles, pero muchos todavía no han crecido lo suficiente para proporcionar sombra. A ello se unen las avenidas anchas y el uso de pavimentos oscuros que retienen una gran cantidad de calor.

Zona de la antigua cárcel de Córdoba. / A. J. González

Sánchez señala que existen materiales conocidos como «pavimentos fríos», capaces de reducir tanto la temperatura del aire como la temperatura radiante. El investigador considera que uno de los principales errores en la adaptación de Córdoba al calor es la falta de arbolado. También alerta sobre las grandes explanadas y las largas zonas peatonales sin árboles ni otros elementos que proporcionen sombra.

El grupo de investigación desea ampliar estas mediciones a otros barrios de Córdoba, pero actualmente carece de financiación. Entre sus objetivos se encuentra mejorar y simplificar el dispositivo utilizado, que en estos momentos es una estructura de 1,80 metros instalada sobre ruedas, para convertirlo en un equipo más pequeño, manejable y accesible.