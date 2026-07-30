Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joyería CórdobaIncendio BelmezPiscina Palma del RíoCoto CórdobaIncendio HornachuelosCines de veranoVirus del NiloDimisión BaenaSalón RicoCórdoba CF
instagramlinkedin

Infoca

Extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba cinco días después de su declaración

El fuego, que ha calcinado unas 200 hectáreas y obligó al desalojo de más de 250 personas, se sitúa entre los seis mayores incendios registrados en Córdoba en la última década

Camión de paja calcinado sobre la N-432, que fue el detonante del incendio forestal.

Camión de paja calcinado sobre la N-432, que fue el detonante del incendio forestal. / Víctor Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado el pasado viernes en Cerro Muriano, poniendo fin a un operativo que se ha prolongado durante cinco días. El servicio informó este miércoles de que el fuego quedó oficialmente extinguido a las 23.00 horas, una vez descartada la existencia de puntos calientes que pudieran provocar una reactivación.

Con la extinción oficial concluye uno de los incendios forestales más relevantes registrados en la provincia de Córdoba en los últimos años. El fuego ha afectado a unas 200 hectáreas de terreno y se sitúa ya entre los seis mayores incendios de la última década en la provincia por superficie calcinada.

Incendio forestal en Córdoba, en el paraje de Cerro Muriano

Incendio forestal en Córdoba, en el paraje de Cerro Muriano

Manuel Murillo

Desalojos y un amplio despliegue

El incendio obligó el mismo viernes al desalojo preventivo de más de 250 personas para garantizar la seguridad de los vecinos ante el avance de las llamas y la evolución del fuego. Los afectados pudieron regresar a sus viviendas durante la tarde-noche del sábado, una vez que la situación quedó estabilizada y se consideró que no existía riesgo para la población.

Noticias relacionadas y más

Desde entonces, el dispositivo del Infoca mantuvo labores de vigilancia, remate y liquidación del perímetro con el objetivo de evitar reproducciones, hasta certificar este miércoles la extinción definitiva del incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  3. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
  4. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  5. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  6. Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
  7. El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio
  8. Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: 'Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila

Extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano cinco días después de su declaración

Extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano cinco días después de su declaración

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 30 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 30 de julio de 2026

De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace

Marcos Naz, el profesor del IES Gran Capitán nominado a Mejor Docente de España: «Hemos creado un laboratorio de inventos e ideas en pleno barrio de Fátima»

Marcos Naz, el profesor del IES Gran Capitán nominado a Mejor Docente de España: «Hemos creado un laboratorio de inventos e ideas en pleno barrio de Fátima»

Rafael Fiérrez, el profesor de FP del IES Zoco nominado a Mejor Docente de España: «Intentamos que los alumnos se enamoren de la soldadura»

Rafael Fiérrez, el profesor de FP del IES Zoco nominado a Mejor Docente de España: «Intentamos que los alumnos se enamoren de la soldadura»

Plantillas al límite y reducción de la actividad: Satse Córdoba alerta de las dificultades del Hospital Reina Sofía durante el verano

PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra la gestión municipal tras el informe del Tribunal de Cuentas

PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra la gestión municipal tras el informe del Tribunal de Cuentas
Tracking Pixel Contents