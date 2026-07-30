Extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba cinco días después de su declaración

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado el pasado viernes en Cerro Muriano, poniendo fin a un operativo que se ha prolongado durante cinco días. El servicio informó este miércoles de que el fuego quedó oficialmente extinguido a las 23.00 horas, una vez descartada la existencia de puntos calientes que pudieran provocar una reactivación.

Con la extinción oficial concluye uno de los incendios forestales más relevantes registrados en la provincia de Córdoba en los últimos años. El fuego ha afectado a unas 200 hectáreas de terreno y se sitúa ya entre los seis mayores incendios de la última década en la provincia por superficie calcinada.

Manuel Murillo

Desalojos y un amplio despliegue

El incendio obligó el mismo viernes al desalojo preventivo de más de 250 personas para garantizar la seguridad de los vecinos ante el avance de las llamas y la evolución del fuego. Los afectados pudieron regresar a sus viviendas durante la tarde-noche del sábado, una vez que la situación quedó estabilizada y se consideró que no existía riesgo para la población.

Desde entonces, el dispositivo del Infoca mantuvo labores de vigilancia, remate y liquidación del perímetro con el objetivo de evitar reproducciones, hasta certificar este miércoles la extinción definitiva del incendio.