Emacsa inicia las obras de modernización de la primera conducción de abastecimiento para reforzar el suministro de agua de Córdoba

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha iniciado las obras de modernización y mejora de la primera conducción de abastecimiento a Córdoba, una intervención que permitirá “reforzar la seguridad del abastecimiento de agua potable a la ciudad mediante la recuperación de una infraestructura fundamental para el sistema hidráulico de Córdoba”. Así lo ha expresado el presidente de la empresa pública, Daniel García-Ibarrola, quien ha señalado que la actuación cuenta con una inversión de 4,58 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

García-Ibarrola ha explicado que esta actuación "supone un paso muy importante dentro del proceso de modernización de las principales infraestructuras de abastecimiento de la ciudad. Nuestro objetivo es seguir aumentando la seguridad del sistema para que Córdoba disponga de todas las garantías ante cualquier incidencia y afrontar con tranquilidad las necesidades de las próximas décadas".

El sistema de abastecimiento de Córdoba dispone de dos grandes conducciones, de aproximadamente 24 kilómetros de longitud, que transportan el agua desde el embalse del Guadalmellato hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Villa Azul. Esta obra se centra en el tramo inicial de la Primera Conducción, entre el embalse y el punto kilométrico 1+274, una infraestructura que entró en servicio en 1955 y que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento debido al deterioro acumulado tras décadas de servicio.

Zona donde se están ejecutando los trabajos. / CÓRDOBA

También incorpora diversas actuaciones sobre la segunda conducción, en servicio desde 1978, que permitirán mejorar su conservación y operatividad. Entre ellas se incluyen la limpieza y protección de cauces, la reparación de caminos de acceso, la rehabilitación de acueductos que suman 1,2 kilómetros de longitud, inspecciones mediante cámaras y drones y la habilitación de conexiones para sistemas de bombeo de emergencia.

"La recuperación de esta conducción es especialmente importante porque permitirá volver a disponer de una infraestructura estratégica para el abastecimiento de Córdoba. En estos momentos la ciudad depende fundamentalmente de la segunda conducción y, cuando finalicen estos trabajos, contaremos con un sistema mucho más robusto, con mayor capacidad de respuesta y preparado para afrontar cualquier eventualidad", ha señalado el presidente de Emacsa.

Las obras se están ejecutando dentro del ámbito de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Guadalmellato y han sido diseñadas con criterios de mínima afección ambiental. Además, el proyecto cuenta con la correspondiente autorización ambiental y contempla un plan específico de prevención de incendios durante toda la ejecución de los trabajos. Para García-Ibarrola, "invertir en estas infraestructuras es invertir en tranquilidad para los cordobeses. Son actuaciones que muchas veces no se ven porque discurren bajo tierra o lejos de la ciudad, pero de ellas depende que el agua llegue con todas las garantías a los hogares. Emacsa lleva años trabajando en la modernización de su red y este proyecto supone un nuevo avance en ese compromiso con un servicio público cada vez más seguro, eficiente y preparado para el futuro".