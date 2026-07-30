Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos

Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este jueves la designación de los diez delegados que representarán al Gobierno andaluz en la provincia, de los que cinco repiten y cinco serán caras nuevas, aunque no desconocidas. Se trata prácticamente del mismo número de delegados que en la anterior legislatura, a pesar de haber 13 consejerías. La razón, explican desde el propio Gobierno andaluz, es que en una delegación se han unificado varias carteras, en concreto, en aquellas en las que "era posible para lograr una mejor utilización de los recursos económicos, materiales y humanos".

En esta nueva legislatura, la delegación territorial de Sanidad será para María Jesús Campos, lo que supone la salida de María Jesús Botella, que llevaba en el cargo desde 2019. Campos aparece en el organigrama de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, dentro de la Viceconsejería de Sanidad y Consumo como subdirectora de Planificación. Al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos estará Agustín López, que se mantiene también como delegado de Universidad, Industria, Energía e Innovación (es una de las grandes delegaciones que aúna consejerías).

Agustín López, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Para la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural la persona elegida ha sido Raquel López, que hasta ahora era delegada de Justicia (área que ha pasado a manos de Vox) y en Educación repetirá Diego Copé. Además, Carmen Granados continuará en Fomento, aunque también en Vivienda, que en esta legislatura están divididas en dos consejerías: por un lado, la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y, por otro, la de Fomento y Movilidad.

Caras nuevas y caras conocidas

Al frente de la delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de la recién creada Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública estará Marina Montes, hasta ahora asesora en el gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba y que asumirá el área con mayor número de competencias. La Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad tendrá como responsable en Córdoba a Carlos Moreno, mientras que en Sostenibilidad y Medio Ambiente el delegado será Daniel García-Ibarrola, concejal hasta ahora del Ayuntamiento de Córdoba. En cuanto a Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, repite Eduardo Lucena.

Daniel García-Ibarrola, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

La única delegación de Vox

La delegación de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregularización y Administración Local, en manos de Manuel Gavira (Vox), será para un conocido del partido en Córdoba, Alejandro Hernández. Fue elegido diputado de Vox por Córdoba en las elecciones andaluzas de 2018 y revalidó su escaño en 2022.

Más nombramientos

El Consejo de Gobierno no solo ha ratificado los nombramientos de los nuevos delegados territoriales de las provincias andaluzas, sino que ha aprobado los decretos de estructura de todas las consejerías, la organización de los entes adscritos y vinculados a cada una de ellas. Entre los altos cargos cordobeses en el nuevo organigrama destaca Carmen María Arcos, hasta ahora responsable del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Córdoba y que asumirá la dirección general de Juventud.

Carmen María Arcos, a la derecha, junto a la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz. / CÓRDOBA

Francisco Acosta, que hasta ahora era delegado de Agricultura, pasa a ser el director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). María Luisa Ceballos, exalcaldesa de Priego y expresidenta de la Diputación de Córdoba, pasará de la Consejería de Justicia, donde ejercía de secretaria general de Administración Local, a la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, al ser nombrada secretaria general de Desafío Demográfico y Equilibrio Territorial.

Y entre los nombramientos cordobeses, la que hasta ahora ejerciera como delegada de Empleo, María Dolores Gálvez, pasa a asumir la dirección general de Planificación y Evaluación del Sector Público, dependiente de la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.