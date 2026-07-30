Córdoba afronta el peor día de la ola de calor hasta ahora: la Aemet amplía el aviso naranja y los 42 grados ya asoman

La cuarta ola de calor del verano sigue ganando intensidad en Córdoba y este jueves 30 de julio lo hace con un nuevo endurecimiento de los avisos meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso naranja por altas temperaturas a Sierra y Los Pedroches, que se suma al ya activado en la Campiña cordobesa, mientras que la Subbética permanecerá en aviso amarillo.

La actualización de los avisos confirma que el episodio de calor extremo continúa intensificándose y que la provincia seguirá inmersa en un ambiente sofocante, con máximas por encima de los 40 grados y sin cambios significativos a corto plazo.

Un termómetro de la ciudad marca 44 grados / A.J.González

La Aemet amplía el aviso naranja

La principal novedad de la jornada es el incremento del nivel de riesgo por calor en buena parte de la provincia. Este jueves, la Campiña, Sierra y Los Pedroches permanecerán en aviso naranja entre las 13.00 y las 20.00 horas, mientras que la Subbética continuará en aviso amarillo durante la misma franja horaria.

De cara al viernes, la previsión de la Aemet contempla una ligera modificación de los avisos. El nivel naranja quedará limitado a la Campiña cordobesa, mientras que Sierra y Los Pedroches volverán al aviso amarillo, al igual que la Subbética.

El tiempo en Córdoba este jueves

La Aemet prevé para este jueves cielos despejados, con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios y vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste durante la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 41º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 38º.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

El mercurio volverá a subir mañana viernes

La previsión para el viernes 31 de julio apunta a un nuevo repunte de las temperaturas. La jornada volverá a estar marcada por cielos despejados, temperaturas en ascenso y vientos flojos variables, con intervalos de componente oeste durante la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 42º, en Lucena entre 24º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 39º.

predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

La ola de calor encara sus jornadas más intensas

La previsión de la Aemet mantiene la continuidad de la cuarta ola de calor, que seguirá dejando temperaturas excepcionalmente altas durante los próximos días. Las máximas continuarán por encima de los 40 grados en buena parte de la provincia y las noches seguirán siendo cálidas, sin que se espere un cambio de tendencia a corto plazo.

El episodio de calor extremo continuará, al menos, durante el fin de semana, por lo que la recomendación sigue siendo extremar las precauciones durante las horas centrales del día, evitar la exposición prolongada al sol y mantener una adecuada hidratación.