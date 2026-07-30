Sucesos
Un conato de incendio forestal obliga a intervenir de nuevo en Cerro Muriano en Córdoba, tras reactivarse un punto caliente
Una patrulla de la Guardia Civil ha localizado el fuego en el kilómetro 55 de la antigua carretera y ha dado aviso a los Bomberos de Córdoba, que trabajan en su extinción
Un conato de incendio forestal se ha declarado este jueves en Cerro Muriano, a la altura del kilómetro 55 de la N-432, como consecuencia de la reactivación de un foco o punto caliente del incendio registrado el pasado viernes en la zona.
El fuego se ha reavivado apenas unas horas después de que el dispositivo del Plan INFOCA diera por extinguido el incendio durante la noche de este miércoles. La detección del nuevo foco ha sido realizada por una patrulla de la Guardia Civil, que alertó de inmediato a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, que trabajan en estos momentos para sofocar las llamas y evitar que el fuego vuelva a propagarse.
Según han informado a Diario CÓRDOBA, en las labores de extinción participan un vehículo forestal, dos bomberos y un conductor. Por el momento no ha trascendido si ha sido necesaria la movilización de más medios ni la superficie afectada por este nuevo conato.
Las tareas de extinción continúan mientras se vigila la evolución del foco para evitar nuevas reactivaciones del incendio forestal que se originó el pasado viernes.
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