El CMC reclama que los cines de verano de Córdoba sean equipamientos públicos para garantizar su futuro

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha reclamado una solución desde la iniciativa pública para garantizar la conservación y el futuro de los cines de verano de Córdoba, al considerar que su pervivencia no puede depender de expectativas de rentabilidad económica.

La organización vecinal defiende el valor patrimonial, cultural, social y etnológico de estos espacios y propone que los cuatro cines de verano que aún sobreviven en el Casco Histórico —Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés— sean reconocidos como equipamientos públicos en el próximo PGOM y en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch).

El CMC apuesta por una gestión pública

Tras recoger las iniciativas sociales, vecinales y ciudadanas que han surgido en defensa de estos espacios, el CMC considera que desde la iniciativa privada "resulta difícil garantizar la continuidad de los cines de verano si el objetivo principal es obtener un rendimiento económico".

Por ello, reclama que el Ayuntamiento de Córdoba, con la colaboración de la Junta de Andalucía, estudie fórmulas para hacerse con la titularidad de estos recintos, ya sea "mediante negociación, expropiación, permuta u otras vías legales".

La organización plantea que esta adquisición "permitiría asegurar posteriormente una gestión y programación estable, vinculada a la cultura y a las necesidades de los barrios del Centro".

Espacios culturales durante todo el año

El CMC recuerda que los cines de verano pueden superar su uso tradicional como espacios de proyección nocturna y convertirse en lugares de referencia para actividades lúdicas, asociativas y culturales durante todo el año.

Entre las posibilidades que plantea se encuentran la celebración de actividades deportivas infantiles y juveniles, programas de mantenimiento y salud para personas mayores, así como su adaptación como refugios climáticos para combatir los efectos del cambio climático en el Casco Histórico, convertido en una de las principales islas de calor de la ciudad.

La entidad considera que la inversión pública en estos espacios tendría "un coste menor" que otros proyectos culturales y sociales y generaría un importante retorno para la ciudad.

Propuesta de un órgano común de programación

Respecto al uso principal de estos recintos, el cine de verano, el CMC propone que en el futuro sea el Área del Casco Histórico la encargada de coordinar un órgano de gestión y programación para los cuatro espacios.

Esta estructura contaría con la participación del Departamento de Cultura, el IMAE y la colaboración de la Filmoteca de Andalucía, con el objetivo de diseñar una programación conjunta que refuerce el papel cultural de los cines.

Rechazo a actividades ruidosas y usos incompatibles

El Consejo del Movimiento Ciudadano también ha mostrado su rechazo a cualquier uso de los cines de verano que, aunque pueda resultar lucrativo, genere un impacto negativo en el entorno del Casco Histórico.

En este sentido, rechaza proyectos como los planteados en el pasado para convertir estos espacios en aparcamientos subterráneos o en superficie, así como la organización de actividades ruidosas o multitudinarias que, según el CMC, desvirtúen el espíritu de convivencia de los barrios históricos.

La entidad recuerda que estas zonas ya soportan una elevada presión turística y una acumulación de eventos que afectan a la vida vecinal, por lo que reclama preservar la identidad y la función social de los cines de verano.