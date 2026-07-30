Cintia Bustos asumirá la presidencia de Emacsa tras la marcha de García-Ibarrola a la Junta y Marien Pozanco lo sustituye como concejal

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves una reorganización del Gobierno municipal tras la designación de Daniel García-Ibarrola como futuro delegado territorial en Córdoba de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Los cambios supondrán que Cintia Bustos asuma la presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA) y que Miguel Ruiz Madruga sea nombrado noveno teniente de alcalde.

Bellido ha expresado su satisfacción por el nombramiento de García-Ibarrola, al considerar que supone "una recompensa por el trabajo realizado" y ha destacado que su incorporación a la Administración autonómica permitirá reforzar la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Junta en materia medioambiental.

Cambios en el Gobierno municipal

La principal modificación afecta a la presidencia de Emacsa, que pasará a estar dirigida por Cintia Bustos, actual segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Contratación, Salud, Consumo y Juventud.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras y presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ocupará la novena Tenencia de Alcaldía, responsabilidad que hasta ahora desempeñaba García-Ibarrola.

Además, Ruiz Madruga asumirá de manera provisional las competencias de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la presidencia del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imegema) hasta que tome posesión la nueva concejala.

Los delegados Cintia Bustos y Miguel Ruiz Madruga. / CÓRDOBA

Marien Pozanco se incorporará en septiembre

La vacante que dejará García-Ibarrola en el Ayuntamiento será cubierta por Marien Pozanco, número 16 de la candidatura del Partido Popular en las elecciones municipales de 2023.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, Pozanco cuenta con experiencia profesional en entidades como Cajasur y el Parque Científico y Tecnológico Rabanales 21, además de haber trabajado en el sector hotelero y completar formación en marketing y dirección de entidades deportivas.

Su incorporación al Ayuntamiento se producirá previsiblemente durante el pleno ordinario del mes de septiembre. Una vez tome posesión de su acta, asumirá las competencias de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la presidencia del Imgema.

Reconocimiento a la gestión de García-Ibarrola

Durante su comparecencia, Bellido agradeció la labor desarrollada por García-Ibarrola al frente del área de Medio Ambiente y de EMACSA, destacando entre sus principales logros la puesta en marcha definitiva del programa de naturalización de fuentes y el impulso de proyectos de mejora de la red de abastecimiento, digitalización y prevención de fugas de agua.

El alcalde mostró su confianza en que el compromiso del nuevo delegado territorial con la sostenibilidad "se extienda ahora a una administración superior" y aseguró que la cooperación entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía continuará siendo "tan impecable como en los últimos años".

Nuevo nombramiento en la Junta

Bellido también felicitó a Marina Montes, hasta ahora asesora en el gabinete de Alcaldía, quien asumirá la Delegación Territorial en Córdoba de las consejerías de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

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Con esta reorganización, el Gobierno municipal adapta su estructura a la salida de García-Ibarrola y garantiza la continuidad de las áreas de Medio Ambiente y de las empresas municipales hasta la incorporación de la nueva concejala el próximo mes de septiembre.