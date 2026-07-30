El Ayuntamiento de Córdoba hará obras en 13 colegios públicos para adaptarlos al cambio climático

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves el expediente para sacar a contratación las obras que se prevén ejecutar en 13 colegios públicos de la ciudad para adaptarlos al cambio climático. El presupuesto previsto para estas intervenciones roza los 1,9 millones de euros. En cuanto al plazo de ejecución, va de los tres a los cuatro meses, dependiendo de la actuación a realizar.

El objetivo general de estas obras es mejorar la eficiencia energética, el confort térmico, la seguridad, la accesibilidad, la funcionalidad y la adecuación normativa de estos edificios escolares. Aunque la memoria no detalla individualmente todas las obras previstas en cada colegio, sí define las principales líneas de intervención, que pasan por la mejora del comportamiento térmico de los edificios, la rehabilitación de elementos constructivos deteriorados o actuaciones de aislamiento e impermeabilización.

Patio del colegio López Diéguez. / A. J. GONZÁLEZ

También se llevarán a cabo la adecuación de cubiertas y revestimientos, trabajos de albañilería, la renovación o adecuación de instalaciones eléctricas y trabajos de fontanería. En la lista de actuaciones a realizar aparecen también la instalación de carpintería, especialmente metálica, la adaptación de elementos de accesibilidad, la mejora de instalaciones de protección contra incendios, actuaciones en pavimentos, solados y alicatados y la incorporación de medidas de seguridad y adecuación normativa.

Colegios en los que se actuará

En cuanto a los colegios en los que se intervendrá están el Algafequi, San Vicente Ferrer, Los Califas, Averroes, Albolafia, Abderramán, Jerónimo Luis de Cabrera, San Fernando, Aljoxani, Santa Bárbara, Manuel Enríquez Barrios, López Diéguez y Guillermo Romero Fernández. El Guillermo Romero Fernández es el centro con mayor inversión prevista (194.844,82 euros), mientras que el López Diéguez (84.169,17) presenta el presupuesto más reducido.