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Junta de gobierno local

El Ayuntamiento de Córdoba estudia destinar 80.000 euros más a la obra que busca recuperar la Pérgola

La junta de gobierno local aborda un modificado del proyecto original al presentar el edificio más daños de los previstos

Obras en la Pérgola de los jardines del Duque de Rivas.

Obras en la Pérgola de los jardines del Duque de Rivas. / MANUEL MURILLO

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves la tramitación para estudiar si incrementa el presupuesto por el que se adjudicó la obra de reforma de la Pérgola de los jardines del Duque de Rivas. Ese incremento sería de casi 80.000 euros (sin IVA) destinados a reparar nuevos daños causados principalmente por las lluvias, las humedades, el vandalismo y el deterioro acumulado. Lo que se tramita es una modificación del proyecto de adaptación del edificio debido a la aparición y agravamiento de daños en el edificio que no estaban contemplados con la misma intensidad en el proyecto inicial.

La obra fue adjudicada a la empresa Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios, S.L. y el acta de comprobación del replanteo se firmó el 20 de marzo de 2026, fecha desde la que comenzó a contar el plazo inicial de ejecución, fijado en tres meses. Posteriormente, se concedió una ampliación del plazo a la adjudicataria, estableciendo como nueva fecha de finalización el 31 de agosto de 2026. El 27 de abril de 2026 se aprobó el inicio del expediente de modificación y la suspensión temporal de la ejecución de las unidades afectadas mientras se tramitaba el nuevo proyecto.

Córdoba. Pérgola de los Jardines Duque de Rivas. La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, informan sobre las obras en La Pérgola

Obras en la Pérgola de los jardines del Duque de Rivas. / MANUEL MURILLO

La dirección facultativa considera que los daños se han agravado por circunstancias sobrevenidas, como la falta de mantenimiento durante los años en que el edificio ha estado sin uso, la presencia de aves que anidan en las cubiertas y actos vandálicos y ocupaciones en zonas próximas al inmueble. También se alude a la sustracción o desmantelamiento de elementos e instalaciones, las modificaciones inadecuadas realizadas en el interior por la anterior empresa concesionaria y el tren de borrascas registrado en Córdoba entre finales de diciembre y marzo.

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En el transcurso de las obras se han detectado, por lo tanto, una serie de daños que pasan por humedades en los techos y paredes con filtraciones que han afectado a zócalos, puertas o revestimientos de madera o más cristales rotos en el cerramiento exterior que cuando se redactó el proyecto inicial. Además, los temporales, la humedad y la presencia continuada de personas en zonas anexas a la fachada han agravado la corrosión de la carpintería y la cerrajería exterior.

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