El Ayuntamiento de Córdoba no encuentra empresa para construir las 30 VPO del Campo de la Verdad

La empresa municipal de vivienda de Córdoba ha declarado desierto el contrato de más de cuatro millones de euros que licitó para la construcción de 30 viviendas de protección oficial en el barrio del Campo de la Verdad. Según recoge la plataforma de contratación, a pesar de que sí hubo una empresa que presentó su oferta, finalmente dicha empresa ha decidido retirarla, de forma que el contrato se queda desierto.

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, llegó a hacer la propuesta de adjudicación de la obra a Acierta Cordobesa de Construcción S. L. por un importa de casi 3,8 millones de euros sin impuestos, un 2,43% menos que el precio de licitación. Sin embargo, la propia empresa municipal informa de que el único licitador presentó el 23 de junio comunicación en la que anunciaba que retiraba su oferta. Las razones aportadas por la constructora era el "incremento sustancial de precios de los materiales".

Solar del Campo de la Verdad donde está prevista la construcción de las 30 VPO. / MANUEL MURILLO

A principios de julio, cabe recordar, el Pleno del Ayuntamiento autorizó que Vimcorsa concertara un préstamo promotor hipotecario de hasta 4.366.426 euros con Caja Rural del Sur para financiar la construcción de estas 30 viviendas protegidas. El siguiente paso que deberá dar Vimcorsa es volver a licitar el contrato.

Así serán las 30 VPO del Campo de la Verdad

Esta promoción ubicada en el Distrito Sur se reparte en tres portales de tres plantas, dos de ellos con 12 pisos cada uno y un tercero con seis. Todas las viviendas tendrán tres dormitorios y se comercializarán con aparcamiento y trastero. El residencial no tendrá piscina.

Solar del Campo de la Verdad donde van las 30 VPO. / MANUEL MURILLO

Con respecto a los precios de las viviendas, la más barata se comercializará por 190.990,59 euros (con IVA), mientras que la más cara se irá a los 210.216 euros (también con IVA). La diferencia de precios radica en la superficie, que va desde los 69,74 metros cuadrados el más barato hasta los 77 metros cuadrados el más grande.