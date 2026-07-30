Avacor reclama "una evaluación con información objetiva" de la moratoria de viviendas de uso turístico en Córdoba

La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) ha pedido al Ayuntamiento que la moratoria sobre nuevas viviendas de uso turístico se evalúe a partir de datos objetivos y una vez haya transcurrido un periodo suficiente desde su entrada en vigor. La entidad ha trasladado esta posición durante una reunión con la delegada de Turismo y presidenta del Instituto Municipal de Turismo, Marián Aguilar, en la que ambas partes han acordado mantener una vía estable de diálogo sobre la evolución del sector.

La presidenta de Avacor, Raquel Castro, acompañada por miembros de su junta directiva, ha expuesto durante el encuentro la situación de las viviendas de uso turístico en la capital y ha defendido que cualquier decisión regulatoria debe apoyarse en evaluaciones de impacto y criterios de proporcionalidad.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a mayo de 2026 aportados por la asociación, Córdoba cuenta con 2.379 viviendas de uso turístico, que representan el 1,53% de las 155.457 viviendas existentes en la ciudad. Esto equivale aproximadamente a una de cada 65 viviendas.

Avacor sostiene que la implantación de este tipo de alojamientos continúa siendo reducida en el conjunto de la capital, aunque reconoce que existe una mayor concentración en determinadas zonas del casco histórico.

La asociación ha defendido que las viviendas turísticas complementan la oferta hotelera y responden especialmente a la demanda de familias, grupos y viajeros que realizan estancias más prolongadas. También ha destacado su función durante periodos de elevada ocupación, como la Semana Santa, la Fiesta de los Patios, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, los congresos y otros acontecimientos culturales.

Avacor ha señalado además que esta actividad genera ingresos para pequeños propietarios y tiene repercusión en restaurantes, comercios, establecimientos culturales, empresas de servicios y taxis. Parte de esos ingresos, según la organización, se reinvierte en la rehabilitación y conservación de inmuebles, especialmente en el casco histórico.

Revisar los efectos de la moratoria

Durante la reunión se ha abordado la moratoria aprobada por el Ayuntamiento para impedir nuevas viviendas de uso turístico en determinadas zonas de la ciudad. La asociación se ha mostrado dispuesta a colaborar con el Consistorio para analizar los efectos de la medida sobre el mercado residencial, la actividad turística y la economía local. No obstante, considera que esa evaluación debe realizarse cuando haya transcurrido un plazo suficiente para disponer de resultados representativos.

Avacor ha reclamado además un tratamiento equilibrado entre las distintas modalidades de alojamiento -viviendas de uso turístico, apartamentos turísticos y hoteles- y un marco regulatorio basado en la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la planificación sostenible.

La entidad ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de la normativa, la mejora de la calidad del servicio y la convivencia con los residentes. También ha pedido que se diferencie entre los operadores legales y las situaciones de oferta clandestina que puedan provocar problemas vecinales o competencia desleal.

Como resultado del encuentro, Avacor y el Ayuntamiento han coincidido en mantener abiertos canales permanentes de comunicación para compartir información y analizar la evolución del sector. La asociación ha agradecido la disposición de Marián Aguilar para escuchar sus propuestas y ha defendido un modelo turístico capaz de compatibilizar el desarrollo económico, la protección del patrimonio, el acceso a la vivienda y la calidad de vida de los vecinos.