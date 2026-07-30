Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: "Queremos que vuelva a ser feliz"

Hasta el pasado 8 de mayo, Lucas era un adolescente cordobés de 15 años con una vida llena de actividad. Iba al instituto, formaba parte de la Agrupación Musical Redención de Córdoba, era hermano de la Hermandad de la Misericordia de San Pedro, participaba en el mundo del carnaval, componía música y colaboraba junto a su familia en el rescate de animales. "Hasta el día 8 de mayo, que fue el día que se truncó su vida", resume su madre, Mari Cruz Girón, al recordar el momento en el que todo cambió.

Ese día comenzó un proceso que todavía continúa, porque Lucas permanece ingresado en la planta de Pediatría del hospital Reina Sofía de Córdoba después de ser diagnosticado de un Trastorno Neurológico Funcional (TNF), una enfermedad poco conocida que le ha provocado crisis epilépticas, pérdida de movilidad, problemas de memoria y dificultades para hablar y alimentarse.

Antes de que todo esto pasara, Lucas era un joven inquieto, creativo y siempre dispuesto a ayudar. "Era un niño normal, sano, que iba a su instituto, salía con sus amigos, estaba en la banda, en la hermandad y en el carnaval", cuenta su madre. La música siempre ha sido una de sus grandes pasiones. De forma autodidacta aprendió a tocar distintos instrumentos y comenzó a componer letras y melodías. Además, colaboraba con su familia en el rescate de animales, especialmente gatos.

Una noche que cambió todo

La madrugada del 8 de mayo empezó con unas molestias en la zona del riñón y la vejiga. Esa misma noche Lucas había estado tocando la guitarra y cantando carnaval con su hermana Andrea, pero horas después su estado empeoró. "Empezó a vomitar, estaba con mucho dolor y cuando fuimos a verlo estaba rígido, con los ojos en blanco", explica Mari Cruz.

Tras acudir a Urgencias, fue diagnosticado inicialmente de un cólico nefrítico y regresó a casa. Sin embargo, poco después volvió a empeorar: perdió el conocimiento, dejó de poder orinar y comenzaron las primeras convulsiones. A partir de ese momento comenzó un largo recorrido por diferentes servicios médicos, con episodios cada vez más frecuentes. "Yo veía que mi hijo tenía 20 convulsiones al día y pedía que alguien me explicara qué estaba pasando", relata su madre.

Después de varias semanas de pruebas e ingresos, Lucas fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Reina Sofía, donde permaneció 16 días sedado e intubado. Tras descartar tumores, hemorragias, coágulos u otras lesiones cerebrales, los especialistas determinaron que Lucas sufría un Trastorno Neurológico Funcional.

La madre explica la enfermedad con una comparación: "El cerebro es como un ordenador que funciona perfectamente, pero el de mi hijo se ha desconfigurado. Su cerebro está sano, pero las órdenes no llegan bien al cuerpo". Tras salir de la UCI, Lucas sufrió una parálisis de cuello para abajo. "Se despertó después de una convulsión y me dijo: ‘Mamá, no puedo moverme’. Y era verdad, no podía mover ni brazos ni piernas", recuerda.

Desde entonces ha tenido pequeños avances y también nuevos retrocesos. Recuperó parte de la movilidad de los brazos, aunque sufrió problemas de visión, audición y memoria. Durante casi dos meses mantuvo la mandíbula cerrada, sin poder hablar ni alimentarse con normalidad. Uno de los momentos más emocionantes para su familia llegó tras salir de la UCI, cuando volvió a cantar carnaval.

Un equipo multidisciplinar para atender a Lucas en Córdoba

La familia busca ahora que Lucas pueda acceder a una atención especializada en Trastorno Neurológico Funcional y reclama mayor conocimiento sobre esta enfermedad. La petición inicial de traslado a un centro de referencia en Sevilla fue rechazada, mientras la familia valora otras opciones dentro de la sanidad pública. Mientras tanto, en el Reina Sofía se ha creado un equipo multidisciplinar para atender al adolescente.

"En Córdoba no hay un centro de referencia de TNF, pero han intentado hacer algo parecido para Lucas. Estamos muy agradecidos a los profesionales que están con él", reconoce Mari Cruz en referencia a las profesionales Rosa Fiestas y Ana Sevillano Cabezas. Su madre asegura que lo único que quieren es "que vuelva a ser feliz y tener una vida digna".

Su caso también ha impulsado la campaña Todos Somos Lucas, creada por familiares, amigos y personas vinculadas al carnaval y al mundo cofrade, con el objetivo de dar visibilidad a una enfermedad todavía desconocida y trabaja en la creación de una asociación de Trastorno Neurológico Funcional y enfermedades raras en Córdoba. "Nosotros no queremos dinero, queremos que se conozca esta enfermedad, que se investigue y que estos pacientes tengan la atención que necesitan", explica.

La familia sabe que el camino será largo y que la recuperación no será sencilla, pero mantiene la esperanza de que Lucas pueda recuperar parte de la vida que tenía antes del 8 de mayo. "Es un niño de 15 años con muchísimo futuro por delante y queremos que pueda volver a hacer todo lo que le apasionaba", espera su madre.