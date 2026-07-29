Urbanismo adjudicará de forma directa la obra para quitar el 'tacón' de los Olivos Borrachos tras quedar desierta la licitación

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba adjudicará de forma directa los trabajos para eliminar el conocido como tacón de los Olivos Borrachos, después de que el proceso de licitación abierta quedara desierto al no presentarse ninguna empresa. Al menos así se desprende del acta del consejo rector celebrado el pasado 14 de julio y donde la concejala socialista Carmen González preguntaba por los planes de Urbanismo para acometer una obra largamente anunciada.

En la respuesta que se le da a la socialista, se explica que la licitación ha podido quedar desierta, quizá, por ser una obra pequeña -se licitó por algo más de 330.000 euros-. También se detalla que, habiendo quedado desierto el proceso de licitación, se pondrá en marcha un procedimiento negociado sin publicidad.

Recreación de parte de la futura plaza que resultará de la obra en los Olivos Borrachos. / CÓRDOBA

Las obras para eliminar el 'tacón' de los Olivos Borrachos

El proyecto prevé culminar la urbanización de los terrenos liberados de la zona de afección ferroviaria y de la parcela terriza situados al oeste de la barriada, incorporándolos a la superficie de viario y espacios libres de la ciudad, tal y como prevé el PGOU de Córdoba. Con ello, se eliminará el problema del cuello de botella que actualmente afecta a la calle José Alcaide Irlán (provocado por el estrangulamiento de la sección de la vía ocasionado por el actual cerramiento de Adif).

La empresa que, finalmente, ejecute los trabajos deberá, por un lado, completar el acerado existente y poner jabre en el que da a la parte de las vías del tren. En cuanto a la calzada, se prolongará a lo largo de la parte que da a las vías y se dará salida a la calle Juan Felipe Vilela, mientras que la entrada se hará por José Alcaide Irlán. Serán calzadas de un único sentido que tendrán un ancho de cuatro metros.

Lugar en el que estará ubicada la futura plaza de los Olivos Borrachos. / Ramón Azañón

La empresa también deberá construir la red de aguas pluviales para recoger todos los imbornales e instalar nuevo alumbrado público. En cuanto a la jardinería, se plantarán naranjos en los acerados y jacarandas y almezos en la plaza. Además, en el límite con la parte de las vías se plantará un seto de Cupressus Pyramidalis.

Además de los árboles ya nombrados para la plaza, se terminará con jabre y en su interior irán alojados juegos infantiles y biosaludables, además de una zona de petanca.