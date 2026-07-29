La joyería de Córdoba ha obtenido, tras un proceso que ha durado más de diez años, el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por parte de la Unión Europea, lo que convierte a esta industria artesanal cordobesa en la primera de toda España con dicho nombramiento. El prestigioso reconocimiento supone un respaldo a los más de 1.000 fabricantes y 15.000 empleos del sector. Por otra parte, la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba han firmado un convenio que permitirá ampliar su red de trampas y puntos de control para anticiparse al virus del Nilo en la provincia. El acuerdo, que llega después de detectarse circulación del virus en Bujalance, contempla la contratación de personal investigador y la adquisición de equipamiento avanzado para pruebas moleculares. Por último, la exalcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, ha renunciado a su cargo de concejal del PP en el Ayuntamiento por discrepancias con la dirección del partido en relación con el proyecto de instalación de una planta de biometano en el municipio.

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