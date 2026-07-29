La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El distintivo europeo que ha recibido la joyería cordobesa, la ampliación de trampas para controlar el virus del Nilo en la provincia y la dimisión de la exalcaldesa de Baena como concejal del PP abren la crónica vespertina
La joyería de Córdoba ha obtenido, tras un proceso que ha durado más de diez años, el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por parte de la Unión Europea, lo que convierte a esta industria artesanal cordobesa en la primera de toda España con dicho nombramiento. El prestigioso reconocimiento supone un respaldo a los más de 1.000 fabricantes y 15.000 empleos del sector. Por otra parte, la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba han firmado un convenio que permitirá ampliar su red de trampas y puntos de control para anticiparse al virus del Nilo en la provincia. El acuerdo, que llega después de detectarse circulación del virus en Bujalance, contempla la contratación de personal investigador y la adquisición de equipamiento avanzado para pruebas moleculares. Por último, la exalcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, ha renunciado a su cargo de concejal del PP en el Ayuntamiento por discrepancias con la dirección del partido en relación con el proyecto de instalación de una planta de biometano en el municipio.
- La joyería de Córdoba se convierte en el primer producto artesanal de España en tener la Indicación Geográfica Protegida de la UE
- La Diputación de Córdoba y la UCO amplían su red de trampas y puntos de control para anticiparse al virus del Nilo en la provincia
- Dimisión en el PP de Baena por la planta de biometano: la exalcaldesa Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP
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