La actualidad del miércoles 29 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La formación en prevención de incendios forestales de un máster de la UCO, el nuevo vehículo monoplaza del Córdoba Racing Team y la percepción de los vecinos y comerciantes de La Viñuela en la recta final de la obra de la avenida abren los titulares del día
Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO, una formación que abordar la prevención de incendios forestales, habla de la situación de Córdoba ante este tipo de incidentes y de la forma en la que se trabaja en esta titulación que estos días cobra especial relevancia. En otro orden de cosas, pero sin salir del ámbito universitario, el Córdoba Racing Team, el equipo de automovilismo de la Universidad de Córdoba, presentó ayer su nuevo monoplaza, el CRV26, un vehículo más avanzado en aerodinámica, suspensión y electrónica, fruto del trabajo conjunto de estudiantes de distintas disciplinas. Por último, la avenida de La Viñuela, luce ya renovada tras una obra de peatonalización que encara su recta final y que sus residentes catalogan como "eterna". Vecinos y comerciantes muestran sentimientos encontrados entre el desgaste de la intervención en algunos negocios y la esperanza de revitalizar el barrio.
- Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO: «En Córdoba podemos tener incendios grandes en muchos sitios, hay zonas con mucho combustible acumulado»
- El CRV26, el vehículo monoplaza con el que la Universidad de Córdoba lleva la ingeniería de las aulas al circuito
- Las obras de la avenida de La Viñuela dividen al barrio: "Han sido eternas, ahora solo queda que el comercio vuelva a vivir"
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba Ciudad
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Provincia
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Ocio
España
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Deportes
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