Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO, una formación que abordar la prevención de incendios forestales, habla de la situación de Córdoba ante este tipo de incidentes y de la forma en la que se trabaja en esta titulación que estos días cobra especial relevancia. En otro orden de cosas, pero sin salir del ámbito universitario, el Córdoba Racing Team, el equipo de automovilismo de la Universidad de Córdoba, presentó ayer su nuevo monoplaza, el CRV26, un vehículo más avanzado en aerodinámica, suspensión y electrónica, fruto del trabajo conjunto de estudiantes de distintas disciplinas. Por último, la avenida de La Viñuela, luce ya renovada tras una obra de peatonalización que encara su recta final y que sus residentes catalogan como "eterna". Vecinos y comerciantes muestran sentimientos encontrados entre el desgaste de la intervención en algunos negocios y la esperanza de revitalizar el barrio.

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