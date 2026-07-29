El PSOE pide que Córdoba se adhiera al Pacto de Emergencia Climática y critica la gestión municipal del episodio de humo

El Grupo Municipal Socialista defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción para que la ciudad se adhiera al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una iniciativa promovida por el Gobierno de España para mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar la protección de la ciudadanía ante las consecuencias del cambio climático.

La propuesta ha sido presentada por el concejal socialista Joaquín Dobladez tras el incendio registrado en Cerro Muriano y el episodio de contaminación atmosférica provocado por el humo y las cenizas procedentes de grandes incendios forestales del centro de la Península.

Dobladez ha criticado la actuación del alcalde de Córdoba, José María Bellido, al considerar que el Ayuntamiento reaccionó tarde ante una situación que podía afectar directamente a la salud de la población. “Ha vuelto a llegar tarde ante una situación que afectaba directamente a la salud pública”, ha afirmado el edil socialista.

El PSOE reprocha al Ayuntamiento su falta de información

Según ha explicado Dobladez, los efectos del humo eran visibles en Córdoba desde el domingo, cuando una densa bruma cubrió el cielo de la capital y redujo considerablemente la visibilidad. El concejal ha señalado que las previsiones meteorológicas ya advertían de que las condiciones atmosféricas podían favorecer la llegada hasta las provincias de Jaén y Córdoba del humo generado por los incendios de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo.

“Con esa información sobre la mesa, lo que no puede hacer un alcalde es comparecer el martes para preguntarse públicamente si tiene que hacer algo”, ha declarado Dobladez.

El PSOE también ha recordado que el servicio de emergencias 112 alertó de que la presencia de humo podía provocar molestias, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias, mayores, menores y otros colectivos vulnerables. Especialistas en neumología habían advertido igualmente de que el humo puede actuar como un irritante bronquial y agravar los síntomas de pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Entre las recomendaciones difundidas por los servicios de emergencia figuraban mantener cerradas puertas y ventanas cuando el humo fuera intenso y evitar las actividades físicas prolongadas al aire libre mientras persistiera el episodio. “Si otras administraciones ya estaban trasladando recomendaciones preventivas a la ciudadanía, no se entiende que el Ayuntamiento de Córdoba permaneciera en silencio”, ha señalado el representante socialista.

Dobladez considera que el Gobierno municipal debía haber informado con mayor rapidez, coordinado la respuesta local y difundido medidas preventivas para proteger especialmente a los colectivos más sensibles. “Gobernar es anticiparse, no preguntarse dos días después si hay que actuar”, ha añadido.

Más prevención ante incendios, inundaciones y olas de calor

La moción del PSOE plantea que el Ayuntamiento de Córdoba se incorpore al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, concebido como un marco de colaboración para mejorar la respuesta de las ciudades ante el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos.

Entre sus objetivos se encuentran reforzar la coordinación entre administraciones, mejorar la planificación frente a incendios forestales, inundaciones y olas de calor, y desarrollar protocolos específicos para proteger la salud pública durante episodios de contaminación atmosférica.

El Pacto también contempla fortalecer los sistemas de Protección Civil y alerta temprana, impulsar la adaptación de los municipios al cambio climático y garantizar que la ciudadanía reciba información clara, rápida y rigurosa durante las emergencias.

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Para Joaquín Dobladez, la adhesión permitiría que Córdoba dispusiera de mecanismos de prevención, coordinación e información más eficaces ante futuras situaciones de riesgo.