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Política

PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra la gestión municipal tras el informe del Tribunal de Cuentas

Antonio Hurtado destaca el menor gasto en retribuciones, mientras Juan Hidalgo denuncia “opacidad” y cuestiona varios expedientes del gobierno local

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El informe del Tribunal de Cuentas ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Córdoba. PSOE y Hacemos Córdoba han reaccionado con lecturas distintas, aunque ambos grupos ponen el foco en la gestión del gobierno municipal. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha destacado que el de Córdoba fue el Ayuntamiento que menos dinero destinó en 2024 a retribuciones, asistencias e indemnizaciones de cargos electos entre las seis grandes ciudades analizadas, con 1.161.247 euros.

No obstante, el dirigente socialista ha subrayado varias observaciones del órgano fiscalizador. Entre ellas, la falta de correspondencia entre algunas responsabilidades y los regímenes de dedicación, así como la existencia de dedicaciones parciales del 80%, por encima del máximo del 67% previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno.

El socialista Antonio Hurtado

El socialista Antonio Hurtado. / CÓRDOBA

Hurtado también ha puesto el acento en el incremento retributivo aprobado en Córdoba, del 8%, frente al 2% adoptado por el resto de ayuntamientos fiscalizados. A ello ha añadido los incumplimientos detectados en materia de publicidad activa y actualización de la información pública.

Hacemos Córdoba denuncia una gestión “opaca”

Más contundente ha sido el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, quien considera que el informe confirma las denuncias realizadas por su grupo durante los últimos tres años. Hidalgo ha acusado al gobierno municipal de mantener una gestión “opaca y poco transparente”, de “bordear la legalidad” y de “retorcer los procesos administrativos” para alcanzar sus objetivos.

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El edil ha relacionado estas críticas con expedientes como las subvenciones a Córdoba Life y Califa Fest, ayudas concedidas para actividades que no llegaron a celebrarse, una modificación presupuestaria de 150.000 euros en el Imdeco y la gestión de los espacios de Caballerizas Reales.

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