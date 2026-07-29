La plaza de la Magdalena en Córdoba acoge la proyección al aire libre de 'Un perro andaluz' de Buñuel para reivindicar la apertura de los cines de verano

La plaza de la Magdalena ha acogido una nueva convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano de Córdoba, unos espacios estrechamente ligados a la vida cultural, vecinal y sentimental de la ciudad. Bajo el lema Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas, la iniciativa ha invitado de nuevo a la ciudadanía a acudir con su propia silla para asistir a la proyección de Un perro andaluz (1929), de Luis Buñuel, con música en directo. Han sido 20 minutos de cine, plaza y reivindicación.

Tras las acciones celebradas en las plazas de la Fuenseca y de San Agustín, la reivindicación se ha trasladado a la plaza de la Magdalena, junto al solar donde estuvo el Cine Magdalena. Este antiguo cine, abierto hasta mediados de los años noventa, contaba con una terraza con vistas a la plaza y al casco histórico. El edificio fue demolido en 2011 y el solar se utiliza actualmente como aparcamiento. "Donde durante décadas hubo una pantalla, una terraza y un lugar de encuentro, hoy aparcan coches", han señalado desde la organización.

Proyectos culturales que la ciudad ha dejado atrás

La elección de la Magdalena amplía el alcance de las anteriores convocatorias. Junto a la defensa de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, la acción recupera la memoria de otros espacios desaparecidos y de los proyectos culturales que la ciudad ha ido dejando atrás. El cine ha vuelto a la Magdalena, han manifestado los convocantes, para recordar que "los cines de verano forman parte de una manera profundamente cordobesa de vivir las noches estivales: al aire libre, en comunidad y compartiendo cultura".

Asistentes a la proyección de La Magdalena. / Manuel Murillo

"Más allá de cualquier expediente, trámite administrativo o situación urbanística concreta, la convocatoria quiere llamar la atención sobre el valor cultural, patrimonial e inmaterial de estos lugares. Los cines de verano no son únicamente solares o parcelas: son espacios de encuentro, convivencia y memoria colectiva que forman parte de la identidad de Córdoba", han insistido.

Una invitación ciudadana

Desde la organización de esta actividad han recordado que "la acción no está promovida por ningún organismo, partido político, asociación ni institución. Se trata de una invitación ciudadana abierta a todas las personas que quieran participar y contribuir a mantener viva esta reivindicación".