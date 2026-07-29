La Junta y el Ayuntamiento estudian una vía legal para adquirir los cines de verano de Córdoba: "No hay ningún problema y se recuperarán los espacios"

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba estudian la fórmula jurídica que permita recuperar los históricos cines de verano de la ciudad y devolver estos espacios a la actividad cultural de la ciudad. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha confirmado que los técnicos de ambas administraciones analizan la posibilidad de ejercer el derecho de retracto, aunque todavía no se ha adoptado una decisión definitiva. Este mecanismo permitiría a la Administración autonómica sustituir al comprador de los inmuebles y adquirirlos por el mismo precio y en las mismas condiciones en las que fueron vendidos.

Del Pozo ha explicado que la Junta dispone de plazo hasta octubre para decidir qué vía seguirá, una vía que "se va a encontrar, hemos tenido una reunión y hay interés de recuperar esos espacios", ha asegurado. "Estamos buscando la solución jurídica más fácil y factible para que se pueda hacer lo antes posible y el Ayuntamiento pueda recuperarlos", ha señalado tambiñen la consejera, que ha agregado que existe interés tanto por parte de la Junta como del Ayuntamiento de Córdoba en preservar los recintos y recuperar su uso. "No hay ningún problema y se recuperarán los espacios para todos", ha afirmado.

La posible declaración como BIC

El análisis jurídico se desarrolla de manera paralela al estudio de la solicitud para declarar los cines de verano como Bien de Interés Cultural. Según Del Pozo, los técnicos de la Consejería trabajan para determinar cuál es la fórmula más adecuada para garantizar su conservación y facilitar su recuperación.

La consejera no ha concretado todavía qué Administración asumiría finalmente la propiedad o la gestión de los espacios. No obstante, ha insistido en que el objetivo es encontrar una solución ágil que permita devolverlos a la ciudad. "Vamos bien y avanzando. Esperamos que antes del plazo podamos decir cuál es la vía elegida", ha indicado.

Del Pozo ha destacado la coordinación existente con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para buscar una salida al futuro de los recintos. "Con el alcalde de Córdoba todo fluye y se trabaja maravillosamente bien porque hablamos el mismo idioma", ha manifestado.

La consejera ha garantizado la colaboración autonómica para recuperar estos espacios culturales. "Si el alcalde quiere recuperarlos, estaremos aquí para ayudar", ha asegurado.

La decisión dependerá ahora de los informes técnicos y jurídicos que está elaborando la Junta, así como de la posible protección patrimonial de los inmuebles y del acuerdo que pueda alcanzarse con el Ayuntamiento para su futura gestión.