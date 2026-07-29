Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO: «En Córdoba podemos tener incendios grandes en muchos sitios, hay zonas con mucho combustible acumulado»

—¿En qué consiste el máster en Gestión del Fuego en Paisajes Forestales?

—Es un máster propio de la Universidad de Córdoba, con asignaturas impartidas por profesorado universitario y por profesionales externos. Participan personas que trabajan directamente en la extinción de incendios y también investigadores que estudiamos el comportamiento del fuego. Por eso combina un perfil profesional y científico.

—¿En qué aspectos se trabaja?

—Se divide en tres grandes bloques. El primero está relacionado con la meteorología y la gestión de datos, porque en un puesto de mando se recibe información de forma continua y hay que saber interpretarla. El segundo aborda el comportamiento del incendio. Siempre se habla de tres patas: combustible, meteorología y topografía, pero la única sobre la que podemos actuar es el combustible. Por eso hay asignaturas sobre pastoreo, quemas controladas o gestión de combustibles. El tercer bloque es la gestión de la emergencia, con una asignatura incluso de liderazgo, porque muchas veces lo más difícil es gestionar recursos humanos.

—No se trata solo de aprender cómo apagar un fuego. Va también de prevención, datos y gestión de la emergencia.

—Sí. Cuando se habla de incendios forestales se suele hablar de prevención, extinción y restauración. Este máster está enfocado sobre todo a prevención y extinción. La meteorología y la gestión de datos sirven antes del incendio, para ser proactivos, y también durante la emergencia, cuando hay que reaccionar. Luego hay asignaturas centradas en quemas controladas, pastoreo o gestión de combustibles, que forman parte de la prevención, y otras más orientadas a liderazgo, recursos humanos y gestión de emergencias.

—Cuando se dice que los incendios se apagan en invierno, ¿es una frase exagerada o realmente es clave?

—La extinción no se puede obviar. Ha habido incendios, hay incendios y siempre los habrá en el ambiente mediterráneo. Pero esos recursos necesitan apoyo. Lo estamos viendo estos días: la intensidad del fuego hace que muchas veces los equipos no puedan actuar en un punto y tengan que retroceder por seguridad. Por eso hace falta mucha más prevención. El problema es que hay muchísima superficie forestal, cada vez más abandono de terrenos agrícolas y más combustible acumulado. Aunque tengamos presupuesto, muchas veces no hay tiempo material para actuar sobre toda la superficie. Por eso necesitamos herramientas y conocimiento para decidir dónde trabajar. Si podemos actuar en mil hectáreas, hay que saber en cuáles. Y eso debe hacerse pensando en las personas que van a trabajar después en la extinción.

«No se puede hacer prevención sin pensar en cómo se va a apagar el fuego»

—Centrar la prevención en los puntos donde, si hay un incendio, sea más fácil abordarlo.

—Exacto. Se trata de que los medios tengan oportunidades de trabajar de forma segura. La prevención hay que hacerla pensando en la extinción. No se puede trabajar en prevención sin tener en cuenta cómo se va a actuar después contra el fuego.

—¿Cree que actualmente se hace suficiente prevención?

—Hay que hacer más. Actualmente, no se hace toda la labor necesaria, pero también hay que tener en cuenta que todo lo que se haga necesita mantenimiento. Tú puedes desbrozar mucha superficie, pero si luego no la cuidas, la vegetación crece muy rápido y en tres años puedes volver al mismo problema. Para mantener el territorio hay que involucrar a la gente que vive en el medio rural, y cada vez hay menos personas allí. El problema deja de ser solo forestal o de protección civil y pasa a afectar a otros sectores de la sociedad.

Juan Ramón Molina , director del máster en Gestión del Fuego de la UCO. / Víctor Castro

—¿Qué tipo de profesionales hacen el máster?

—Tenemos dos perfiles principales. La mayoría son ingenieros forestales, pero también vienen profesionales de otras ramas de la ciencia que quieren formarse. Quien no procede del ámbito forestal suele necesitar una asignatura de nivelación. También hay dos perfiles por experiencia. Por un lado, profesionales que llevan varias campañas de extinción, incluso muchos años; este curso hemos tenido alumnos con más de 20 años de experiencia. Buscan reciclarse y aprender nuevas herramientas. Por otro, personas que están empezando y quieren ser bomberos forestales o técnicos forestales. Es una mezcla entre gente con ilusión y profesionales con mucho bagaje.

«Los incendios se apagan en invierno, pero pensando en cómo se extinguirán en verano»

—¿Qué tipo de prácticas hacéis?

—Simulamos incendios. Se plantea que un fuego empieza en un punto y cada equipo tiene que resolver el ejercicio: ver qué posibilidades hay de apagarlo, por dónde atacarlo, qué estrategia usar o qué medios necesitarían. También hay mucho trabajo de campo. Hay una semana del máster que se hace en Cazorla. Se les da una zona, se visita el primer día y luego cada grupo trabaja sobre distintas áreas acompañados por profesores. Diseñan tratamientos preventivos, hacen simulaciones del comportamiento del fuego y plantean cómo sería la extinción: cuántos medios necesitarían, cómo actuarían, si habría que hacer evacuaciones o confinamientos... Cazorla es una zona compleja y con mucho turismo, así que sirve para trabajar todos los contenidos del máster en un ejercicio global.

—Ha hablado de gestión de la emergencia y de evacuaciones. ¿Cómo se trabaja esa parte?

—No es lo mismo gestionar un incendio pequeño, que empieza y requiere un helicóptero y una o dos brigadas, que un gran incendio con 300 personas trabajando, 20 medios aéreos, brigadas de distintas comunidades autónomas, aviones y helicópteros. No todos los medios funcionan igual. Los alumnos aprenden cómo gestionar, repartir funciones y organizarse. En una emergencia grande es clave saber delegar y planificar. Las decisiones no son para unos minutos, sino para las próximas horas. Hay que planificar bien desde el puesto de mando y después llevar esa planificación a la realidad.

Lucía Feijoo Viera

—Se habla mucho de incendios de sexta generación. ¿Es una exageración o son realmente tan difíciles de apagar?

—Son incendios que crean su propio ambiente de fuego. Puedes tener un viento, una temperatura y unas condiciones determinadas, y en un momento dado todo cambia. Se forma una nube muy grande, un pirocúmulo, que se desploma y genera viento hacia todos lados. En ese momento ya no sabes de dónde viene el viento ni qué va a pasar. Es una situación muy peligrosa para quienes trabajan allí. Se han dado casos en Europa, Estados Unidos o Canadá. Pero no todos los incendios grandes son de sexta generación. El máster intenta identificar dónde podemos tener incendios de ese tipo, dónde trabajar de forma proactiva y, si no llegamos a tiempo o el fuego supera lo que se podía controlar, cómo organizarnos de forma segura para minimizar daños.

—¿Y en Córdoba dónde podríamos tener incendios de comportamiento extremo?

—En Córdoba podemos tener incendios grandes en muchos sitios, hay zonas con mucho combustible acumulado. Pienso en Hornachuelos o en el norte, en zonas como Espiel y Villaviciosa, donde ya hemos tenido sustos. Pero hay una zona donde el incendio deja de ser solo forestal y pasa a ser una emergencia de protección civil: la Sierra de Córdoba, donde hay muchísimas viviendas. Ahí la emergencia ya no es solo que se quemen pinos, encinas o matorral, sino que pueden verse afectadas personas y casas. En esos casos, los esfuerzos se orientan a defender viviendas y urbanizaciones, y mientras tanto el fuego puede seguir creciendo en el terreno forestal. Por eso queda un camino muy largo en concienciación. Quienes viven en esas zonas tienen una responsabilidad. Los planes de autoprotección deben ejecutarse. Si no, siempre vamos a trabajar a la defensiva y nunca a la ofensiva.

—Habló antes de despoblación y no puedo evitar pensar en el norte de la provincia.

—Los Pedroches tienen más zonas adehesadas y eso ofrece oportunidades de combate. Me preocupa más la parte algo más al sur: el puerto del Calatraveño, Espiel, Villanueva del Rey... Esa zona tiene mucho más combustible y una orografía más compleja que el norte más puro de Los Pedroches.