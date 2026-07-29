Isidoro García Escribano, presidente de la Asociación de Joyeros: "En Córdoba existe una forma diferente de entender la joyería"

El presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García Escribano, ha descrito este miércoles 29 de julio como un día que "pasará a formar parte de la historia de la joyería cordobesa". Y es que en esta jornada, la marca Joyería de Córdoba se ha convertido en la primera Indicación Geográfica Protegida española de productos artesanales en la Unión Europea. Para García Escribano, una de las claves de que se haya alcanzado este hito es que "en Córdoba existe una forma diferente de entender la joyería".

El presidente de la asociación San Eloy ha recordado que este reconocimiento es "un logro largamente esperado" que, a su juicio, va a suponer "un antes y un después" para el sector. Más allá del distintivo, ha abundado García Escribano, lo que se valora es "una realidad" que en Córdoba "se conoce desde hace siglos". Esa relación entre Córdoba y la joyería, ha dicho, se representa en "un saber único y un vínculo inseparable entre el territorio y el producto, dando prestigio internacional" a la ciudad.

Pendientes que conforman la imagen de marca de Joyería de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Un punto de partida para seguir creciendo

Este reconocimiento implica, según el presidente de los joyeros, un punto de partida para seguir generando empleo, impulsar la innovación y fortalecer la marca Joyería de Córdoba a nivel mundial. Para Isidoro García Escribano, la joyería cordobesa es "historia, cultura, industria e innovación y durante generaciones, miles de artesanos, diseñadores, empresarios y trabajadores han construido un sector que ha sabido evolucionar sin perder la esencia". A su juicio, esa combinación entre tradición e innovación es "uno de los grandes valores que hoy reconoce Europa".

El sector de la joyería en Córdoba, que cuenta con más de 1.000 empresas y unos 15.000 empleos directos, representa el 20% del tejido productivo industrial cordobés, una ciudad donde se concentra el 60% de la producción nacional.