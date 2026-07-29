Una "intervención de microcirugía" para proteger el museo de Medina Azahara en Córdoba

La Junta de Andalucía ha culminado una de las intervenciones de mayor envergadura realizadas en el museo de Medina Azahara desde su apertura hace 17 años. La reforma integral de las cubiertas ha permitido solucionar los problemas de filtraciones, mejorar el aislamiento térmico e incorporar un sistema de generación fotovoltaica sin alterar la imagen arquitectónica y paisajística del edificio.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha definido los trabajos como una "intervención de microcirugía" por la precisión necesaria para actuar sobre un inmueble reconocido con dos destacados premios de arquitectura. La obra ha contado con una inversión de 2,2 millones de euros, cofinanciados con fondos Next Generation, y ha afectado a unos 4.480 metros cuadrados de superficie.

La principal novedad tecnológica ha sido la instalación de 372 placas fotovoltaicas, que ocupan alrededor del 15% de la cubierta. Los paneles se han colocado en posición horizontal y presentan un acabado mate y opaco para reducir los reflejos y evitar que resulten visibles desde el exterior.

Patricia del Pozo visita Medina Azahara. / Lola Ruiz

Según las previsiones de la Junta, la instalación permitirá reducir cerca de un 40% el consumo energético y las emisiones del museo. Del Pozo ha destacado que esta tecnología no estaba disponible cuando se inauguró el edificio y que su incorporación sitúa al equipamiento cultural en una posición de vanguardia en materia de sostenibilidad.

La intervención ha sido supervisada por Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, autores del proyecto arquitectónico del museo, con el objetivo de garantizar la integración de las nuevas instalaciones. "Lo importante es el patrimonio", ha señalado la consejera, quien ha defendido que cualquier actuación debía pasar desapercibida y respetar la arquitectura "serena" del edificio.

El acta de replanteo se firmó el 28 de julio de 2025 y los trabajos han quedado prácticamente concluidos un año después. La Junta ha destacado el cumplimiento del calendario pese a las lluvias y al tren de borrascas registrado durante el periodo de ejecución.

Dos obras de emergencia en marcha

La reforma de las cubiertas se enmarca en un programa más amplio de conservación y recuperación de Medina Azahara. Actualmente permanecen abiertas dos actuaciones de emergencia destinadas a evitar el deterioro de distintos puntos del yacimiento.

Una de ellas se desarrolla en la escalera de acceso a la residencia privada de Abd al-Rahman III y se encuentra aproximadamente al 30% de ejecución. La segunda afecta al camino de ronda y ha alcanzado alrededor del 75% de los trabajos previstos. Ambas intervenciones responden a daños detectados en el conjunto y avanzan conforme a los plazos técnicos establecidos.

Nuevas excavaciones con la Universidad de Córdoba

Del Pozo ha anunciado también la firma de la quinta y última fase del proyecto Medina Oculta con la Universidad de Córdoba. Esta nueva etapa permitirá continuar las excavaciones y avanzar en el conocimiento de zonas de la ciudad califal que todavía permanecen sin investigar.

La consejera ha señalado que las últimas campañas han sacado a la luz una cantidad importante de piezas que aún no han sido estudiadas ni presentadas al público. Estos materiales deberán ser catalogados, investigados y divulgados progresivamente mediante exposiciones y nuevos proyectos científicos.

Piezas halladas en las últimas excavaciones. / Lola Ruiz

El objetivo, según ha explicado, es "seguir excavando y sacando a la luz la Medina oculta" y ampliar el conocimiento sobre la organización, la arquitectura y la vida cotidiana de la ciudad fundada en el siglo X.

Medina Azahara mantendrá durante el verano sus programas de visitas guiadas y teatralizadas. A partir del 5 de agosto celebrará una nueva edición de Algarabía, una propuesta divulgativa centrada en la historia y la vida de la ciudad califal.

El conjunto ofrece igualmente la exposición La medina revelada, concebida como un recorrido por los 115 años transcurridos desde el inicio de las primeras excavaciones. La muestra ofrece una visión global de la evolución de los trabajos arqueológicos y de las principales piezas recuperadas a lo largo de más de un siglo de investigación.