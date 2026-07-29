Sucesos
La Junta activa la Fase de Preemergencia por un incendio forestal junto al embalse de Sierra Boyera
Medios aéreos y terrestres combaten las llamas en un paraje situado en el término municipal de Belmez
Personal del Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Belmez. El fuego se ha declarado a las 16.45 horas en esta localidad de la provincia de Córdoba, concretamente en el paraje de la presa de Sierra Boyera, muy cerca del pantano. La proximidad del fuego con las instalaciones del embalse ha obligado a la Junta de Andalucía a activar la Fase de Preemergencia, Situación Operativa 0.
En la zona se desplazaron inicialmente 19 efectivos terrestres, un camión autobomba y un helicóptero semipesado. No obstante, el servicio autonómico ha desplazado un helicóptero ligero más y reducido a trece el número de efectivos por tierra en el paraje,
Se trata del tercer incendio forestal declarado en Córdoba en poco más de 24 horas, tras los de Carcabuey y Adamuz, ambos ya extinguidos.
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