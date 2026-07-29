¿Qué es la IGP que ha recibido la joyería cordobesa y qué cambia a partir de ahora?

La Joyería de Córdoba ha logrado un reconocimiento histórico. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha registrado esta denominación como indicación geográfica de productos artesanales e industriales, lo que le concede protección inmediata en todos los países de la Unión Europea.

Es la primera denominación española inscrita en este nuevo sistema europeo, operativo desde diciembre de 2025. Hasta ahora, este tipo de protección se asociaba sobre todo a alimentos (como el Jamón de Los Pedroches), vinos o aceites (como Montilla-Moriles o el aceite de Priego), pero también puede aplicarse ya a productos artesanales como joyas, cerámica, textiles o vidrio.

¿Qué significa tener una indicación geográfica?

Una indicación geográfica identifica un producto cuya calidad, reputación o características están vinculadas a un territorio concreto, como el calzado de Elche o los cuchillos de Albacete. No pertenece a una única empresa, sino que puede ser utilizada por todos los productores que cumplan las condiciones establecidas.

En el caso de la Joyería de Córdoba, todas las fases de producción y el envasado deberán realizarse dentro del término municipal y siguiendo los usos tradicionales. El objetivo es garantizar la autenticidad de las piezas y proteger el nombre frente a imitaciones o usos engañosos.

El reconocimiento se apoya en una tradición de más de mil años. Las técnicas de filigrana ya estaban documentadas en Córdoba durante el Califato, mientras que los gremios de plateros consolidaron después un oficio que continúa vivo en talleres, centros de formación y empresas especializadas.

La Rambla y Montilla detrás del sello

El reconocimiento concedido a la Joyería de Córdoba abre una vía para que otros oficios tradicionales de la provincia protejan el nombre de sus productos, la reputación y la actividad económica construidos alrededor de su lugar de origen.

La alfarería y cerámica de La Rambla figura entre las producciones andaluzas que la Junta considera potencialmente candidatas a incorporarse al sistema europeo de indicaciones geográficas artesanales e industriales.

Para lograrlo, el sector deberá acreditar la vinculación de sus piezas con el municipio, su reputación y las características específicas asociadas a la tradición alfarera local. La Rambla cuenta con una Zona de Interés Artesanal y con un tejido de talleres que combina el trabajo manual con procesos de producción modernizados.

También las tonelerías de Montilla-Moriles impulsan su propia IGP. El proyecto está promovido por empresas del sector, la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla. En la zona funcionan ocho tonelerías, con unos 200 empleos directos, que fabrican y restauran barricas vinculadas tanto a los vinos de Montilla-Moriles como al envejecimiento de whiskies y otros destilados.