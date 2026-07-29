Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 29 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Raíces en el jardín
Concierto del Trío Malandrinos
Dentro del ciclo Raíces en el jardín, tendrá lugar el concierto Tango argentino, a cargo del Trío Malandrinos.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Noches en el quiosco
Actuación del grupo Onfive
El grupo Onfive, una formación joven y dinámica que fusiona distintos estilos musicales, interpretarán temas a capela de éxitos musicales de distintas épocas. La entrada libre hasta completar el aforo del Quiosco Joven.
CÓRDOBA. Quiosco Joven.
Paseo de la Victoria, s/n.
22.00 horas.
Exposición
‘Alma de Córdoba’
Muestra de Juanjo Garlo en la que a través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la casa natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. Se podrá visitar hasta el 30 de agosto.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la Transición en 1975.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
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