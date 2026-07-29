Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 29 de julio de 2026

Raíces en el jardín

Concierto del Trío Malandrinos

Dentro del ciclo Raíces en el jardín, tendrá lugar el concierto Tango argentino, a cargo del Trío Malandrinos.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo, s/n. 22.00 horas.

Noches en el quiosco

Actuación del grupo Onfive

El grupo Onfive, una formación joven y dinámica que fusiona distintos estilos musicales, interpretarán temas a capela de éxitos musicales de distintas épocas. La entrada libre hasta completar el aforo del Quiosco Joven.

CÓRDOBA. Quiosco Joven. Paseo de la Victoria, s/n. 22.00 horas.

Exposición

‘Alma de Córdoba’

Muestra de Juanjo Garlo en la que a través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la casa natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. Se podrá visitar hasta el 30 de agosto.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la Transición en 1975.